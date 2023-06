Le journal "Le Sportif" officiellement lancé : Une nouvelle ère pour le sport au Tchad

De nombreux invités, dont des journalistes, des promoteurs du sport et des entrepreneurs, ont répondu présents à cette occasion qui marque la naissance du premier journal de ce genre dans le pays. Le directeur de publication du "Le Sportif", M. Miguerta, a pris la parole avec assurance et a déclaré : "Le Sportif Magazine, qui voit le jour aujourd'hui, a pour mission de répondre aux aspirations des millions de Tchadiens qui rêvent de vivre le sport de leur pays. Tel un bébé qui a besoin d'éducation pour grandir, Le Sportif Magazine compte sur son public pour réussir sa mission. Seul, on va vite, mais ensemble on va plus loin."



Le PDG du journal, Claude Signabé, a exprimé sa gratitude envers les invités pour leur présence. Il a souligné que "Le Sportif" était déjà présent en ligne depuis deux ou trois ans avec des contenus électroniques. Selon lui, cette date du 16 juin 2023 était le moment idéal pour lancer officiellement les activités. Il a également annoncé que la version papier était en cours de production et serait publiée dès la semaine prochaine, marquant ainsi le premier numéro officiel du magazine.



La cérémonie s'est clôturée par une séance de photos de groupe, suivie d'un moment convivial lors du cocktail, accompagné d'une ambiance musicale animée. Cette soirée marque le début d'une nouvelle ère pour le sport au Tchad avec l'émergence d'un journal dédié à cette passion commune.