Le ministre malien Abdoulaye Diop présente une vision stratégique pour l’Alliance des États du Sahel

Dans son discours d'ouverture, M. Diop a accueilli chaleureusement les participants venus de Ouagadougou et de Niamey, soulignant le sentiment de fraternité et d'unité qui prévaut dans le Sahel. Il a rappelé la signature historique de la Charte du Liptako Gourma par les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger en septembre 2023, marquant la création de l'Alliance des États du Sahel, une initiative unique en son genre dans la sous-région.



M. Diop a souligné les progrès déjà réalisés dans la défense collective et a exprimé sa gratitude aux forces armées des trois pays pour leur lutte constante pour la paix et la sécurité.



Les experts ont pour mission de développer une structure institutionnelle pour l'AES, en élaborant des textes additionnels à la Charte qui couvriront les aspects de défense, de sécurité, de diplomatie et de développement économique. Le Ministre a mis l'accent sur l'importance de leurs recommandations pour renforcer la coopération stratégique entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.



Abdoulaye Diop a exprimé son optimisme quant à la qualité des délibérations à venir, soulignant la nécessité d'adopter une approche stratégique adaptée, que ce soit une approche holistique ou axée sur des domaines prioritaires. Il a également souligné l'importance de la coordination de l'action diplomatique et politique et de l'intégration économique pour le développement des États membres.



M. Diop a conclu son discours en soulignant que les décisions prises lors de cette réunion jetteront les bases pour un Sahel sûr, pacifique et prospère, et a déclaré ouverte la réunion des experts de l'AES.