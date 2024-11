Le ministre russe des Affaires étrangères félicite le Tchad pour les 60 ans de coopération bilatérale

"La Fédération de Russie et la République du Tchad sont liées par des relations traditionnellement amicales, fondées sur les principes du respect mutuel, de la proximité des approches sur les questions actuelles de l'agenda international et régional. Ledialogue politique actif est maintenu."

"Nous sommes déterminés à poursuivre notre travail commun afin d'élargir la coopération mutuellement bénéfique russo-tchadienne dans les domaines commercial, économique, humanitaire, éducatif et autres, au profit des peuples de nos pays, dans l'intérêt du renforcement de la paix et de la stabilité sur le continent africain."

À cette occasion spéciale, le Ministre des Affaires Étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï V. Lavrov, a envoyé un télégramme de félicitations à son homologue tchadien, Monsieur Abderaman Koulamallah, Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine, de la Coopération Internationale et des Tchadiens de l'Étranger.Dans son message, le Ministre Sergueï Lavrov a exprimé ses vœux sincères pour l'anniversaire des relations diplomatiques entre les deux nations, soulignant les liens d'amitié traditionnels et le respect mutuel qui caractérisent les interactions entre la Russie et le Tchad. Il a rappelé la proximité des positions des deux pays sur les problèmes actuels de l'agenda international et régional et a réaffirmé la volonté de la Russie de continuer à travailler avec le Tchad pour élargir leur coopération dans divers domaines tels que le commerce, l'économie, l'humanitaire et l'éducation.Le Ministre russe a mis en avant la détermination des deux pays à renforcer la paix et la stabilité sur le continent africain, tout en souhaitant au Ministre Koulamallah bonne santé et succès dans ses efforts diplomatiques, et au peuple tchadien, progrès et prospérité :