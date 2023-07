Le nouveau commandant de la FMM visite la CBLT pour promouvoir la paix au Lac-Tchad

Le général de division Ibrahim Sallau Ali, récemment nommé commandant de la Force Multinationale Mixte (FMM), a exprimé sa confiance dans les capacités de la force pour remplir efficacement son mandat, contribuant ainsi à promouvoir la paix et la sécurité régionales dans la région du bassin du lac Tchad. Soulignant l'importance de restaurer la loi et l'ordre dans cette zone, il a appelé à la coopération de tous pour atteindre les objectifs de la force. Il a également exprimé sa reconnaissance envers la Commission du bassin du Lac-Tchad (CBLT) pour son rôle de direction politique dans cette mission.



De son côté, l'ambassadeur Mamman Nuhu, secrétaire exécutif de la CBLT, a salué le leadership enthousiaste et inclusif du nouveau commandant, qui reflète un engagement solide envers le mandat de la force. Cette approche de leadership a eu un effet positif sur le moral des troupes, renforçant leur détermination à atteindre les objectifs communs fixés.



La visite a également été l'occasion de souligner l'engagement indéfectible des pays contributeurs de troupes, dont le soutien continu témoigne de leur détermination collective à établir et maintenir la sécurité dans la région. Le dévouement de ces pays est considéré comme un facteur essentiel pour le succès des opérations de la FMM.



Le général de division Ibrahim Ali, le dixième commandant de la FMM, a réaffirmé son engagement à utiliser ses plus de trente ans d'expérience pour lutter contre la menace posée par Boko Haram dans la région du bassin du lac Tchad.



Cette visite marque la première rencontre officielle du nouveau commandant de la Force Multinationale Mixte au siège de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) à Ndjamena.