Le nouveau président de Guinée Bissau rencontre Idriss Déby à N'Djamena

Le nouveau président de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embalo, s’est entretenu mercredi avec son homologue Idriss Deby Itno pendant près de deux heures, a indiqué la Présidence.



Tapis rouge et haie d’honneur pour Umaro Sissoco Embalo, le nouveau président de la Guinée Bissau. Avant son investiture, le nouveau dirigeant est venu auprès du dirigeant tchadien pour recueillir ses conseils afin de stabiliser son pays qui a connu plus de 40 années d’instabilité.



"A l’image de la Guinée Bissau, le Tchad a aussi connu des décennies d’instabilité avant que n’arrive au pouvoir l’homme du premier décembre 1990 pour le stabiliser et le mettre sur la voie du développement", a expliqué la Présidence.



Elu en décembre dernier, Umaro Sissoco Embalo, dont l’investiture est prévue en février 2020, est un homme politique bien connu dans son pays et au-delà puisqu’il a déjà servi la Guinée Bissau à des hautes responsabilités notamment en tant que Premier ministre.