SERVICES Le pari en ligne, légal dans plusieurs pays en Afrique !

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Juillet 2019 modifié le 18 Juillet 2019 - 17:02







1 - Kenya



Le casino et le pari en ligne sont beaucoup plus tolérés dans le pays d’Uhuru Kenyatta. Cela s’explique aussi par le fait que c’est un pays touristique où il est important et nécessaire d’avoir une politique pour mieux accompagner les dizaines de milliers de touristes qui visitent le pays chaque année. A cet effet, vous trouverez d’ailleurs dans la magnifique ville touristique de Mombasa située à 440 km au sud-est de Nairobi, des casinos comme Golden Key, Senator Casino, Nyali Sands casino et bien d’autres pour faire vivre aux parieurs tout le temps la passion du pari en ligne. Captain club et Casino, Mayfair Casino, Finix Casino, Royale Palms Casino sont également des magnifiques casinos qui embellissent la capitale Nairobi.



2 – Afrique du Sud



C’est l’un des rares pays du continent où les casinos et les jeux en ligne sont quasiment sans conséquences. Mais comme dans tout pays de droit, l’ouverture des casinos et la commercialisation des paris en ligne sont bien réglementés. Le nombre important de blanc dans pays à vocation touristique fait aussi que le pays, cherche à se maintenir à un niveau convenable pour satisfaire les populations. Ainsi, pour rendre le pays plus attractif pour les parieurs du monde, vous retrouverez la splendide Montecasino à Sandton, bien aménagée avec une architecture à l’italienne. A Kempton Park, vous pourriez profitez paisiblement de la nature et savourer votre passion du parieur insatiable aux palais des empereurs « Emperors Palace ». Le Gold Reef City de Johannesburg ainsi que le Sun City Resort de Rustenburg sont aussi des endroits magnifiques avec les meilleures salles de jeu bien équipées.



3 – Botswana



Les jeux de hasard, le casino et les paris en ligne ne constituent nullement pas des interdits dans ce pays d’Afrique australe, l’un plus beaux en matière de tourisme d’ailleurs. Que ce soit à Gaborone (Gaborone Sun), à Francistown (Marang Casino) ou à Selebi Phikwe avec Menateng Casino, le pays offre également d’excellents espaces de jeux pour enthousiasmer les passionnés du pari en ligne.



4 – Nigéria



Le pays le plus peuplé du content ne prohibe pas les paris en ligne compte tenu de la grande variété des activités socio-économiques de sa population. L’ancienne colonie anglaise, fortement imprégné par la culture anglaise est aussi grandement ouverte au monde compte tenu de son économie et de son industrie. Cet aspect attire forcement plusieurs activités dont les paris en lignes. Et de grands complexes hôteliers du pays comme le Hilton Transcorp Hotel & Casino et le Jacaranda Casino à Abuja sont parmi les trois meilleurs casinos qu’offre le pays.



5 – MAROC



En effet, il ne s’agit pas d’une légalisation officielle du pari en ligne dans le royaume, mais d’une règlementation des jeux de hasard comme c’est le cas en Europe. Le Maroc a connu la présence des casinos sur son territoire depuis bien avant son indépendance en 1956. Mais en 2002, sur un décret ministériel, les casinos du pays fonctionnent légalement sans contrainte. Agadir, Casablanca, Marrakech, Tanger sont d’ailleurs les principales villes du pays qui regorgent de magnifiques esplanades de casinos doté de machines de dernières générations. La conception du pari et du jeu en ligne varie selon les pays et le niveau de vie de chaque pays en Afrique, en fonction bien sûr des croyances. Cependant, certains pays se démarquent du peloton de l’ordinaire sur le continent. Ainsi, les paris en ligne se répandent de plus en plus sur le continent, même dans les pays majoritairement musulmans comme le Maroc dont l’un des casinos, à savoir Mazagan Beach Resort de Casablanca faisait partie du top dix des meilleurs casinos en Afrique en 2018. Parlant du top dix des meilleurs casinos, voici le top cinq des pays où le casino et le pari en ligne est tout à fait légal Le casino et le pari en ligne sont beaucoup plus tolérés dans le pays d’Uhuru Kenyatta. Cela s’explique aussi par le fait que c’est un pays touristique où il est important et nécessaire d’avoir une politique pour mieux accompagner les dizaines de milliers de touristes qui visitent le pays chaque année. A cet effet, vous trouverez d’ailleurs dans la magnifique ville touristique de Mombasa située à 440 km au sud-est de Nairobi, des casinos comme Golden Key, Senator Casino, Nyali Sands casino et bien d’autres pour faire vivre aux parieurs tout le temps la passion du pari en ligne. Captain club et Casino, Mayfair Casino, Finix Casino, Royale Palms Casino sont également des magnifiques casinos qui embellissent la capitale Nairobi.C’est l’un des rares pays du continent où les casinos et les jeux en ligne sont quasiment sans conséquences. Mais comme dans tout pays de droit, l’ouverture des casinos et la commercialisation des paris en ligne sont bien réglementés. Le nombre important de blanc dans pays à vocation touristique fait aussi que le pays, cherche à se maintenir à un niveau convenable pour satisfaire les populations. Ainsi, pour rendre le pays plus attractif pour les parieurs du monde, vous retrouverez la splendide Montecasino à Sandton, bien aménagée avec une architecture à l’italienne. A Kempton Park, vous pourriez profitez paisiblement de la nature et savourer votre passion du parieur insatiable aux palais des empereurs « Emperors Palace ». Le Gold Reef City de Johannesburg ainsi que le Sun City Resort de Rustenburg sont aussi des endroits magnifiques avec les meilleures salles de jeu bien équipées.Les jeux de hasard, le casino et les paris en ligne ne constituent nullement pas des interdits dans ce pays d’Afrique australe, l’un plus beaux en matière de tourisme d’ailleurs. Que ce soit à Gaborone (Gaborone Sun), à Francistown (Marang Casino) ou à Selebi Phikwe avec Menateng Casino, le pays offre également d’excellents espaces de jeux pour enthousiasmer les passionnés du pari en ligne.Le pays le plus peuplé du content ne prohibe pas les paris en ligne compte tenu de la grande variété des activités socio-économiques de sa population. L’ancienne colonie anglaise, fortement imprégné par la culture anglaise est aussi grandement ouverte au monde compte tenu de son économie et de son industrie. Cet aspect attire forcement plusieurs activités dont les paris en lignes. Et de grands complexes hôteliers du pays comme le Hilton Transcorp Hotel & Casino et le Jacaranda Casino à Abuja sont parmi les trois meilleurs casinos qu’offre le pays.En effet, il ne s’agit pas d’une légalisation officielle du pari en ligne dans le royaume, mais d’une règlementation des jeux de hasard comme c’est le cas en Europe. Le Maroc a connu la présence des casinos sur son territoire depuis bien avant son indépendance en 1956. Mais en 2002, sur un décret ministériel, les casinos du pays fonctionnent légalement sans contrainte. Agadir, Casablanca, Marrakech, Tanger sont d’ailleurs les principales villes du pays qui regorgent de magnifiques esplanades de casinos doté de machines de dernières générations.





Dans la même rubrique : < > Comment installer un vpn sur votre routeur dd-wrt ? Comment configurer un vpn sur routeur ? Quel est le vpn le plus rapide ?