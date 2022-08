Le parti "Tchad Uni" dénonce "l'incapacité des autorités d'assurer la paix et la sécurité"

"Les conflits dans le village Léo Mbaya dans le département de la Kabbia et celui du village Djondjol près de Mangalmé avec des dizaines de morts et plusieurs blessés témoignent de l'incapacité des autorités d'assurer la paix et la sécurité dans le Tchad profond", selon Mahamat Zene Cherif.



"Pendant que le peuple meurt, les autorités de la Transition se contentent des discours, car la priorité du moment, c'est d'organiser un dialogue folklorique afin de pérenniser le système", fustige le leader du parti Tchad Uni.



Les autorités annoncent des "mesures appropriées"



Le chef de la transition Mahamat Idriss Deby a condamné ces violences sans donner de détail sur le bilan des victimes. Il a déclaré avoir instruit le chef du gouvernement. De son côté, le premier ministre Pahimi Padacké Albert a annoncé que "des mesures appropriées seront prises à l'encontre de tous les fauteurs de trouble et leurs complices".