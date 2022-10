Le passeport tchadien permet un accès sans visa à 54 destinations

Le passeport tchadien se classe actuellement à la 90e place selon le Guide Passport Ranking Index. Il permet un accès sans visa à 54 destinations, selon Visa Index.



Les détenteurs d'un passeport tchadien peuvent entrer sans visa et obtenir un visa à l'arrivée dans des pays tels que le Bangladesh, l'Iran, les Philippines, Singapour et le Sri Lanka.



Les détenteurs d’un passeport de ce pays ont toutefois besoin d'un visa pour accéder à environ 175 pays. Cette exigence élevée en matière de visa se traduit par un score de mobilité global faible et requiert de longs préparatifs de voyage.