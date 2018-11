Le personnel d'Ecobank apporte une aide bénévole et recueille des fonds pour les orphelinats

LOME, Togo -- Les employés et la direction de Ecobank (Ecobank.com), dans chacun des 33 pays où est présente la banque panafricaine, ont une fois de plus montré leur engagement envers les communautés au sein desquelles la banque opère, en consacrant une journée de leur temps libre à participer à des activités bénévoles et à la collecte de fonds de leurs propres poches.



Le samedi 17 novembre s’est donc déroulée la 6e édition de la Journée Ecobank, une initiative au cours de laquelle, une fois par an, les employés de la banque sont encouragés à faire preuve de compassion et à agir pour le bien-être de leur communauté. Chaque année, les activités portent sur un thème spécifique et, cette année, la journée Ecobank était consacrée à ‘Soutenir les orphelinats en Afrique’.



Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, a affirmé que la Journée Ecobank reflétait la culture de la banque : « Beaucoup d’orphelinats en Afrique sont sous-financés et manquent de ressources. Ils méritent tout le soutien possible. C’est pourquoi nous n’avons pas hésité à leur venir en aide cette année dans le cadre de la Journée Ecobank. J’ai été très impressionné par la volonté d’aider, le travail et la compassion évidente du personnel Ecobank pour soutenir cette cause digne et faire marquer une véritable différence ».



À Lomé, où se situe le siège social du Groupe Ecobank, la banque soutient un orphelinat dénommé SOS Villages d’enfants, où vivent plus de 100 orphelins âgés de huit à quinze ans. Ecobank finance un nouveau forage afin de leur faciliter l’accès à l’eau potable et une salle numérique équipée de 17 ordinateurs, d’un accès Internet et d’un vidéo-projecteur.



Cela fait six ans que les employés des filiales Ecobank dans les 33 pays d’Afrique où la banque est présente participent à des activités bénévoles et font des dons volontaires lors de la Journée Ecobank. Depuis la première édition de la Journée Ecobank en 2013, le personnel de Ecobank a soutenu plusieurs causes, dont le dépistage du cancer, l’éducation, la santé maternelle, l’accès à l’eau potable et la prévention du paludisme.