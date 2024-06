Le poids du décès : quand la mobilisation survient trop tard

Le décès d'une personne mobilise souvent des ressources financières et émotionnelles considérables, alors que durant sa maladie, elle peut être largement délaissée. Cette situation soulève la question de savoir si le deuil est devenu une circonstance de joie dans les familles, tandis que la souffrance et la maladie passent souvent inaperçues. Pendant la maladie, il est souvent difficile d'obtenir du soutien, même pour des besoins élémentaires comme se nourrir.



La famille et les proches peuvent rester dans leur propre sphère, laissant la personne souffrante se débrouiller seule. Même lorsque des moyens modestes pourraient améliorer la situation, ils ne sont pas toujours accessibles, et la personne malade se retrouve alors à lutter sans assistance. Ce manque de considération pour la souffrance des autres contraste avec la mobilisation de ressources importantes après leur décès.



Cette tendance peut laisser penser que la mort est valorisée plus que la vie elle-même. Les gestes de solidarité et de générosité qui affluent après le décès auraient pu sauver la personne si elles avaient été déployées lors de sa maladie.



Il est paradoxal de constater que ceux qui n'ont pas manifesté d'intérêt pour la personne de son vivant se retrouvent à pleurer sa disparition, tandis que la personne délaissée de son vivant devient soudainement aimée et valorisée après sa mort.



Cette réalité soulève des interrogations sur les priorités de la société et la manière dont nous percevons la souffrance et la vie des autres. Peut-être est-il temps de réfléchir à la manière dont nous pouvons soutenir ceux qui sont dans le besoin de leur vivant, plutôt que d'attendre leur décès pour agir.