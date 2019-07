Le premier vol transportant les pèlerins tchadiens est arrivé en Arabie saoudite

Le premier vol de la compagnie Ethiopian Airlines transportant les pèlerins tchadiens pour le Hajj a quitté ce samedi l'aéroport international Hassan Djamous à N'Djamena. Il est arrivé dans la même journée à Médine, en Arabie saoudite.



Sur place, les pèlerins ont été accueillis par des jeunes tchadiens et des bénévoles avec des fleurs, des dattes, des repas chauds et secs, de l’eau et des jus à l'entrée de l’hôtel Tour de Safa de Médine.



Peu avant leur départ, les pèlerins ont reçu les dernières consignes du comité d'organisation.



Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Kalzeubet Pahimi Deubet, représentant le chef de l'Etat, a pris la parole pour leur souhaiter un bon pèlerinage, au même titre que le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mahamat Issa Khatir.



Cette année, le nombre de pèlerins est en hausse par rapport à l'année dernière avec près de 6600 pèlerins. Les coûts ont quant à eux été revus à la baisse par le comité d'organisation.



Les vols ont lieu du 27 juillet au 3 août 2019.