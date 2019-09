Le président Déby reçoit un émissaire de Trump à New-York

Le Président de la République Idriss Déby a reçu mercredi à New-York le sous secrétaire d’Etat américain chargé des affaires africaines, Tybor Peter Nagy, en marge de la 74ème session ordinaire de l’assemblée générale des Nations Unies, a indiqué la Présidence. Les discussions ont porté sur les relations de coopération entre le Tchad et les Etats-Unis.



L'entretien qui a duré une heure s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Cherif Mahamat Zène, de l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad aux Etats-Unis, Gali Ngoté Koutou, du directeur de cabinet adjoint du Chef de l’Etat, Abdelkerim Idriss Deby Itno ainsi que du conseiller diplomatique, Acheikh Ibn Oumar.



Tybor Peter Nagy et le chef de l’Etat ont longuement abordé le sujet de la coopération exemplaire entre le Tchad et les Etats-Unis, la lutte contre le terrorisme en Afrique et singulièrement dans le Sahel et d’autres questions d’actualité.



Pour Washington, N’Djaména est un allié de premier plan dans la lutte contre le terrorisme. Le sous secrétaire d’Etat américain a félicité le chef de l’Etat pour la coopération du Tchad dans cette guerre asymétrique, a souligné la Présidence. Par ailleurs, le diplomate américain a "apprécié le progrès socio-économique du Tchad."



Le diplomate américain a promis de "faire un voyage à N’Djamena pour plus d’approfondissement."