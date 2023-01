Le président de la transition tchadienne invité au 2ème sommet Russie-Afrique (ambassadeur)

Le président de la Transition, Général Mahamat Idriss Déby, a été invité à participer au deuxième sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Saint-Pétersbourg en juillet de cette année. Il sera à la tête de la délégation tchadienne, a annoncé l'Ambassadeur de la Russie au Tchad, Vladimir Sokolenko. Selon lui, un programme chargé et intéressant est prévu pour le président de la transition, avec des réunions d'affaires, de nouveaux projets d'entreprise et des grands programmes d'investissement qui seront proposés.



"Le Tchad et la Russie entretiennent des relations diplomatiques depuis 1964 basées sur le principe de coopération bilatérale et fraternelle. Nous pouvons travailler ensemble pour améliorer l'image de notre coopération agissante", a déclaré l'Ambassadeur de la Russie au Tchad. Il a ajouté que ce sommet est une occasion pour renforcer les relations entre les deux pays et discuter de nouvelles opportunités d'investissement et de coopération économique.