Le président du CSAI du Tchad dénonce la haine contre l'Islam et le Prophète

الحضور الكرام تطل علينا هذه الذكرى السعيدة ذكرى ميلاد النور والهداية والعالم كله يعایش جائحة انتشار الفيروس التاجي (کورونا) الذي له الأثر البالغ على جميع مفاصل الحياة. وها هو قد انعكس أثره على هذه الأمة المحبة لرسول الرحمة ومتمم النعمة فقد اختفت تلك المظاهر العامة في إقامة المولد المبارك وحلت محلها هذه التجمعات الجزئية تنفيذا لتوجيه السلطات العليا في عدم التجمعات العامة وذلك منعا لانتشار الفيروس بين صفوف المجتمع. وها نحن نجتمع هذا الاجتماع المقتصر على عشرة في المائة اجتماعاتنا فيما مضى. فنسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يمن علينا بالحفظ والسلامة من كل سوء. يا أحباب رسول الله في الوقت تتوق فيه البشرية إلى الوئام والتسامح والتعايش السلمي، وتجنب كل أسباب الفرقة والكراهية .. نرى تلك التصرفات الخبيثة تظهر من أناس ملأ الله قلوبهم بالحقد والشر يسيئون إلى ذلك الرسول الذي قال فيه مرسله: ((وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)) . والأمر يكون هينا إذا اقتصر على أولئك الأفراد الذين ليس وزن في ميزان المجتمع ولكن الأمر إذا تخطى ذلك ووصل إلى أن يتبناه رئيس دولة ، فإنه يتحول إلى كارثة وسوف تحرق بها أنامل أصحابها ونسأل الله تعالى ألا يمتد نیرها إلى الأبرياء والآمنين ونحن وإن كنا لانؤيد تلك الأعمال الإرهابية وتلك القتلة الشنيعة التي ارتكبها القاتل الأول ولكن التصرفات المستنكرة التي صحبت تلك الحالة أبانت عن حقد دفين على الإسلام ونبي الإسلام واستبدت بشعور مليار ونصف المليار مسلم في العالم كله ونحن كمسلمين نعلم أن تلك الطنطنة الهزيلة لا تضير ذلك المخلوق الذي قال عنه خالقه: ((وإنك لعلى خلق عظيم)) . متعنا الله بالتوفيق والقبول وجعل كل أيام هذا الشهر مليئة بالحب والسعادة ولياليه بالعبادة والقبول ورفع عنا آثار هذا الوباء وأيد مسئولينا بروح منه، ووفق قائدنا المشير إدريس ديبي إتنو لما فيه خير البلاد والعباد. أعاده الله علينا باليمن والبركة وكل عام وأنتم بألف خير.)