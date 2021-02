Le président du Niger a reçu le ministre tchadien des armées

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre nigérien de la Défense nationale, Prof. Issoufou Katambé, des responsables du G5 Sahel, de la Force Conjointe du G5 Sahel et de la Force Barkhane, a précisé la présidence du Niger.



La délégation tchadienne a séjourné au Niger dans le cadre des échanges réguliers avec les autorités nigériennes et dans le cadre de la défense et de la sécurité de nos deux pays', a indique M. Abali Salah.



"Nous avons transmis les salutations du Maréchal Idriss Déby Itno à son homologue, le président Issoufou Mahamadou. Nous avons aussi rendu compte des préparatifs du Sommet du G5 Sahel qui va se dérouler dans quelques jours à N'Djamena", a souligné le ministre tchadien.