Le projet Laham Tchad se précise

Le directeur Général de la Société ARISE, Jacky Rivière, a été reçu ce 4 avril par le président du Conseil militaire de transition à mahamat Idriss Deby.



Il est venu discuter avec le chef de l’Etat de la mise en service de la Société commune dénommée LAHAM TCHAD destinée au développement et à l’industrialisation de la filière bétail-viande.



Lors de sa visite à Moundou, le PCMT s’est interrogé sur la gestion de la filière viande. “Je peux vous confirmer que la société va être créée ce jour”, indique Jacky Rivière.



Le PCMT a demandé l’accélération des travaux pour que les actions soient visibles sur le terrain.



C’est en juillet 2021 que la création de la société commune Laham Tchad a été actée entre le gouvernement et le groupe ARISE pour prendre en charge la gestion, le développement et la commercialisation de l’ensemble de la fillière.