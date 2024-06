Le vice-président du Malawi, Saulos Chilima, porté disparu : son avion militaire introuvable

Le vice-président du Malawi, Saulos Chilima, est porté disparu après que l'avion militaire transportant Chilima et neuf autres personnes n'a pas réussi à atterrir et a disparu des radars lundi matin, selon le gouvernement.



L'avion avait décollé de Lilongwe peu après 9 heures pour un vol vers Mzuzu. Le gouvernement a déclaré dans un communiqué que malgré tous les efforts des autorités aériennes pour entrer en contact avec l'appareil depuis sa disparition des radars, aucune communication n'a pu être établie jusqu'à présent.



Suite à cet événement, le président Lazarus Chakwera a ordonné immédiatement des recherches pour localiser l'avion et a annulé son propre voyage prévu aux Bahamas afin de superviser de près la situation.



Il convient de noter que Saulos Chilima avait été suspendu de ses fonctions en 2022, après avoir été arrêté et poursuivi pour corruption dans le cadre d'un scandale impliquant un homme d'affaires anglo-malawite. Cependant, en mai de cette année, un tribunal du Malawi avait annulé les poursuites après plusieurs audiences en présence de M. Chilima.