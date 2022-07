Législatives et locales 2022 : le candidat Arcene Niamba optimiste et satisfait du bon déroulement du vote

Les centres de vote ainsi que leurs bureaux ont ouverts leurs portes, ce 10 juillet, pour permettre aux congolais, sur toute l’étendue du territoire national , d’exercer leur devoir citoyen, celui de voter leurs représentants à l’assemblée nationale et dans les assemblées locales.



En dépit de quelques imperfections constatées, notamment l’absence des noms de certains électeurs sur la liste de vote et l’inscription de quelques noms dans les bureaux de vote autres que ceux qui sont inscrits sur les cartes d’électeurs , le vote se déroule dans les meilleures conditions possibles.



Le candidat indépendant, Arcene Niamba, après avoir introduit son bulletin dans l’urne apprécie le niveau du déroulement du scrutin. « …Nous sommes satisfaits de voir de quelle manière, toutes les forces politiques sont représentées et le niveau d’organisation très appréciable. »



Le candidat-député a, par la même occasion, appelé tous les congolais à accomplir leur devoir civique comme lui, car pense-t-il « Voter c’est d’abord un devoir civique et j’en appelle à ceux qui ne l’ont pas encore fait et qui n’ont pas encore l’habitude de le faire parce que, c’est une façon d’exprimer son opinion et choisir ses représentants à l’assemblée nationale, au sénat et dans les institutions déconcentrées. »



Le plaisir de voter est aussi partagé pour Mlle Guillaumette Ossalobi, habitant de Komono centre, qui a participé à scrutin électoral pour la première fois dans sa vie. « On m’a tout expliqué à la maison avant que je ne vienne voter et le vote s’est passé dans les meilleures conditions possibles. » Et pour le chef de bureau de vote du centre de vote de l’école primaire Joseph Kata, au quartier Makélé, toutes les conditions étaient réunies pour la bonne tenue du scrutin. « On a ouvert les bureaux depuis 7 heures et le vote se passe bien parce que le monde y est et il est entrain de voter sans problème. »



A noter que, Komono centre compte 15 centres de vote et 5 candidats sont en lice pour les législatives et 15 postulants pour les locales.