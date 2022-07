Législatives et locales au Congo : Arcene Niamba boucle sa campagne électorale avec optimisme

Les candidats Arcene Niamba et Bita Madzou, main dans la main, ont bouclé leur campagne électorale en mettant le cap sur les différents quartiers de Komono centre.



Du quartier Mouala au quartier Lissengué en passant par les quartiers Gnimi 1 et 2, Makélé, Centre-ville 1 et 2 et Foula, les deux candidats ont fixé les futurs électeurs sur leurs logos respectifs. Dans son message, le candidat-député, Arcene Niamba, a appelé les électeurs de Komono centre a voter pour lui, « le candidat jeune, dynamique et proche des instances de décisions du Congo. »



Le souhait le plus ardent du candidat-député, Arcene Niamba, est que Komono puisse avoir deux sénateurs pour qu’il y ait véritablement un équilibre ethnique au sein de ce district. qui aspire à sa renaissance.



Au terme de sa campagne électorale, il s’est dit optimiste pour le feedback reçu de la part de ses futurs électeurs. « C’est avec beaucoup d’optimiste que nous avons rencontré les parents et le retour que nous avons nous est favorable.. » a déclaré Arcene Niamba avant d’appeler les indécis à plus de responsabilité. « C’est maintenant qu’il faut faire le choix parce qu’une voix de perdue, c est la catastrophe pour notre circonscription », a-t-il martelé.



A noter qu’Une liesse populaire a accompagné chaque prise de parole des deux candidats . Question pour ces électeurs Komono centre de marquer leur adhésion à Arcene Niamba et Bita Madzou qui incarnent la renaissance et la gouvernance intergénérationnelle du district de Komono et à qui ils ont promis un vote massif, le 10 juillet prochain.