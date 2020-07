Les BDT appuient les actions de la Fondation Tchad Helping Hands avec du matériel

La société Brasseries du Tchad a remis mercredi un don de matériaux de couture et de cache-nez à la Fondation Tchad Helping Hands. Ce geste vise à encourager la Fondation à atteindre ses objectifs, notamment dans le cadre du projet "Mon Intime" qui consiste à confectionner des serviettes hygiéniques pour briser les tabous des jeunes filles en milieu scolaire, ainsi que des femmes rurales.



La remise a eu lieu en présence de Mathias Bekangba, directeur commercial des BDT.



Le secrétaire général de la fondation Tchad Helping Hands, Sainbe Djekoubra Gislain, a indiqué que "c'est dans le moment difficile que on reconnaît le vrai ami."



"Les BDT nous ont soutenu et continuent à nous soutenir depuis plusieurs années", a-t-il ajouté.



Le projet Mon Intime a pu se matérialiser grâce au soutien multiforme de la Fondation Grand Coeur et de l'UNFPA.



Sainbe Djekoubra Gislain a exprimé ses remerciements pour cette belle initiative des BDT. Il a précisé qu'avec la pandémie de Covid-19, ils se sont orientés vers la fabrication de cache-nez artisanaux.



Depuis mars, plusieurs centaines de cache-nez ont été fabriqués par la Fondation Tchad Helping Hands.