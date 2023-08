Les Brics vont lancer des instruments de paiement basés sur les monnaies nationales

Les pays des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ont chargé leurs ministères des Finances et leurs Banques centrales, d'envisager le lancement d'instruments et de plateformes de paiement basés sur les monnaies nationales.



C’est ce qu’a fait savoir le président sud-africain, Cyril Ramaphosa.



« Nous avons noté qu’il existait un mouvement mondial en faveur de l'utilisation des monnaies locales comme alternative aux modèles [existants] de règlement financier et aux systèmes de paiement alternatifs. En tant que Brics, nous sommes prêts à saisir les opportunités d'améliorer la stabilité, la solidité et l'équité de l'architecture financière mondiale. À cet égard, les dirigeants des Brics ont chargé les ministres des Finances et Banques centrales d'envisager, le cas échéant, la possibilité d'émettre des monnaies locales, de lancer des instruments et des plateformes de paiement et de faire rapport [sur les résultats] aux dirigeants des Brics avant le prochain sommet », a-t-il noté.