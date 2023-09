Les Conseillers nationaux approuvent l'accord de prêt Tchad-Abu Dhabi pour le développement

Lors de la deuxième séance plénière de la deuxième session ordinaire de 2023, qui s'est tenue ce vendredi 22 septembre, les conseillers nationaux tchadiens ont adopté le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l'accord de prêt signé entre le gouvernement de la République du Tchad et le Fonds d'Abu Dhabi pour le Développement.



Le vote a abouti à un résultat sans équivoque avec 142 votes favorables, aucune opposition et seulement 2 abstentions.



Lors de cette séance plénière, plusieurs membres du gouvernement étaient présents, dont le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement, M. Haliki Choua Mahamat, le Ministre des Finances, M. Tahir Hamid Nguilin, et la Secrétaire d'État à la Prospective Économique et de Partenariats Internationaux, Mme Madeleine Alingue.