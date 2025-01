Les Émirats Arabes Unis viennent en aide aux plus vulnérables au Tchad

L'événement s'est déroulé en présence du représentant de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis au Tchad, Aid Al Katebi, qui a souligné l'importance de ce don pour les populations tchadiennes.





Dans son discours, Mahamat Abdelkerim Bagari a remercié le gouvernement et le peuple des Émirats Arabes Unis pour leur geste généreux et empreint de solidarité internationale.



Il a noté que, dans un contexte mondial où les défis humanitaires se multiplient, avec des crises économiques et sociales affectant de nombreuses familles vulnérables, des initiatives comme celle-ci revêtent une importance capitale. Selon lui, ces vivres et non-vivres soutiendront les efforts du gouvernement tchadien en matière d'aide humanitaire et renforceront les capacités d'intervention, en particulier pour les populations les plus vulnérables.





Le Secrétaire Général a également souligné que, au-delà de la valeur matérielle, ce geste témoigne de l'amitié indéfectible et du partenariat stratégique entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis.





Il a assuré que le ministère s'engage à utiliser ces dons de manière transparente et efficace, en veillant à ce que chaque produit parvienne à ceux qui en ont besoin et contribue à leur redressement social.



Cette initiative illustre l'importance de la solidarité internationale dans le soutien aux populations vulnérables et renforce les liens entre les deux nations.