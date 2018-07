Les Etats-Unis financent des manuels d’éducation pour lutter contre la radicalisation au Lac Tchad

Le directeur général du Ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique, Dybet Gali a déclaré que l’éducation morale et civique aide les élèves à acquérir des compétences, des attitudes et des aptitudes à la vie pratique devant favoriser leur épanouissement intellectuel, social et culturel dans le respect du milieu qui les entourent et une ouverture sur le monde.



Par ailleurs, il souligné que "ces manuels contribuent aussi au renforcement de l’esprit civique de l’enfant tchadien au moment où le chef de l'Etat cherche à moraliser par tous les moyens son peuple pour un développement économique et harmonieux du Tchad, et de lui garantir aussi la paix et la sécurité à l’intérieur et au-delà même de frontières".