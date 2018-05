Les Etats-Unis octroient deux avions de reconnaissance CESSNA au Tchad

Les Etats-Unis ont officiellement remis, ce mercredi 2 mars, à la Base Aérienne Adji Kossei, deux avions de reconnaissance de marque CESSNA ISR, des équipements, des matériels de servitude et des hangars à l’armée de l’air tchadienne, lors d’une cérémonie en présence de l’ambassadrice des Etats-Unis au Tchad, Geta Pasi et des autorités militaires tchadiennes.



L’ambassadrice des Etats-Unis au Tchad a indiqué que la livraison de ces avions, des éléments de soutien et la formation de l’équipage ont été rendus possibles grâce à l’excellente coopération en matière de sécurité entre le Tchad et les Etats-Unis d’Amérique.



Elle a ajouté que cet équipement renforcera la capacité du Tchad à assurer la sureté et la sécurité de ses concitoyens, et aussi celles de ses voisins du Bassin du Lac Tchad et du grand Sahel.



Ce don d’un montant de 43 millions de dollars que les Etats-Unis ont fourni en équipements est un investissement en faveur du Tchad. Cela reflète le rôle crucial du Tchad en tant que leader régional.



Les Etats-Unis apprécient la contribution du Tchad aux efforts de lutte contre le terrorisme en Afrique. Les Etats-Unis se sont engagés à soutenir le Tchad dans ces efforts.



Ces avions CESSNAS « permettront au Tchad de mieux protéger son territoire et sa population », a expliqué l’ambassadrice des Etats-Unis au Tchad, Geta Pasi.



L’acquisition de ces matériels de pointe, dotés de moyens de reconnaissance et de surveillance performants, permettront inéluctablement à l’armée de l’armée de l’air de participer activement à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région, d’après l’Etat-major de l’armée de l’air tchadienne.



Le ministre délégué à la présidence de la république, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, Bichara Issa Djadallah a déclaré que les Etats-Unis d’Amérique, guidés par le bon sens, ont mis en place cet important projet dans le domaine du renseignement en dotant l’armée de l’armée de l’air de ces deux avions d’observations, équipés des systèmes performants pour les vols de reconnaissance.



« L’octroi de ces matériels est un apport important aux forces armées de sécurité du Tchad dans la lutte contre le terrorisme. Désormais, les informations seront traitées en temps réel et permettront d’avoir une appréciation précise de la situation à nos frontières », a souligné le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense nationale, des anciens combattants et victimes de guerre, Bichara Issa Djadallah.