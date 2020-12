Les Tchadiens parmi les plus tristes au monde, selon le Gallup's Global Emotions

Les Tchadiens font partie des dix peuples les plus tendus et les plus tristes dans le monde, selon le dernier sondage réalisé par la société américaine de consulting Gallup.



En 2018, le Tchad était le pays le plus négatif du monde, rappelle le Gallup's Global Emotions. Il est aujourd'hui en 4ème position, devancé par l'Afghanistan, le Rwanda et l'Iraq.



Le Tchad est suivi du Liban, de la Sierra Leone, la Guinée, la Tunisie, l'Iran et le Togo.



Le rapport de Gallup sur les émotions globales suit un élément fondamental de l'expérience humaine : l'émotion. À l'échelle mondiale, les sentiments des gens sont une force puissante.



Les indices d'expérience positive et négative de Gallup mesurent les éléments intangibles de la vie - les sentiments et les émotions - que les indicateurs économiques traditionnels tels que le PIB n'ont jamais été destinés à saisir. Chaque indice fournit un instantané en temps réel des expériences quotidiennes des gens, offrant aux dirigeants un aperçu de la santé de leur société qu'ils ne peuvent obtenir à partir des seules mesures économiques.



Le rapport 2020 Global Emotions Report présente les résultats des dernières mesures de Gallup sur les expériences quotidiennes positives et négatives des gens, basées sur plus de 175 000 entretiens avec des adultes dans plus de 140 pays et régions en 2019.