AFRIQUE Les agriculteurs kényans bénéficient d’un coup de pouce en matière d’engrais grâce une garantie de crédit

Alwihda Info | Par Afdb - 27 Avril 2024



Le mécanisme fournira une garantie partielle de crédit commercial de 2 millions de dollars et une subvention de 219 000 dollars à Apollo Agriculture Limited, une société kényane, afin de faciliter les ventes d’engrais de l’entreprise.

Une étape importante pour faire progresser la sécurité alimentaire au Kenya a été franchie avec le lancement par le Mécanisme africain de financement du développement des engrais d’un projet qui contribuera à fournir près de 8 000 tonnes d’engrais à 100 000 petits exploitants agricoles, augmentant ainsi les récoltes et les revenus.



Grâce à son Projet de financement des engrais pour une gestion durable de l’agriculture, le mécanisme fournira une garantie partielle de crédit commercial de 2 millions de dollars et une subvention de 219 000 dollars à Apollo Agriculture Limited, une société kényane, afin de faciliter les ventes d’engrais de l’entreprise.



L’Agence norvégienne de coopération au développement, à travers une contribution de 10,15 millions de dollars au Mécanisme africain de financement des engrais, soutient également le projet, qui a été lancé le 8 avril dans la capitale, Nairobi. Des représentants de la Banque africaine de développement, qui gère le mécanisme, d’Apollo Agriculture et des gouvernements kényan et norvégien ont assisté à l’événement.



Les petits exploitants agricoles kényans manquent souvent de garanties pour obtenir le financement nécessaire à l’achat des engrais dont ils ont besoin. Le mécanisme, en partageant le risque de crédit avec des fournisseurs tels qu’Apollo Agriculture, renforce leur confiance dans la vente d’engrais à crédit.



Marie Claire Kalihangabo, coordinatrice du Mécanisme africain de financement du développement des engrais, a déclaré : « La garantie contre le risque de crédit fournit également un financement direct aux petits exploitants agricoles au dernier kilomètre de la livraison. Elle fournit des engrais, une protection des cultures avec des semences certifiées et une assurance contre les mauvaises récoltes ».



Le projet, d’une durée de deux ans, utilisera la plateforme numérique d’Apollo pour connecter les agriculteurs recherchant des engrais et d’autres intrants à crédit avec un réseau de 150 détaillants de produits agricoles et de 800 agents basés dans les villages. Le marché kényan des engrais comprend des importateurs, des mélangeurs et un programme de subventions gouvernementales.



Nnenna Nwabufo, directrice générale du bureau régional pour l’Afrique de l’Est de la Banque africaine de développement, a déclaré : « Ce soutien est conforme à la stratégie « Nourrir l’Afrique » de la Banque. Il garantira l’engagement à long terme du secteur privé dans le financement des engrais, ce qui, au bout du compte, augmentera la production et la sécurité alimentaires au Kenya ».



Benjamin Njenga, cofondateur d’Apollo Agriculture, a expliqué que les agriculteurs peuvent obtenir des produits agricoles de haute qualité en versant un petit acompte, l’intégralité du prêt étant due lorsque l’agriculteur a récolté et vendu ses produits.



« Nous pensons qu’une utilisation accrue et appropriée des engrais peut avoir un impact significatif sur l’approvisionnement alimentaire et les revenus des ménages », a déclaré Gunnar Holm, ambassadeur de Norvège au Kenya, lors du lancement.



Peter Owoko, directeur des politiques au ministère de l’Agriculture et du Développement de l’élevage, a annoncé de nouvelles initiatives visant à renforcer la sécurité alimentaire du Kenya. « Au cours des campagnes agricoles 2024, le gouvernement vise à fournir jusqu’à 12,5 millions de tonnes d’engrais aux agriculteurs dans le cadre du programme de subvention. » Il a remercié la Banque africaine de développement d’avoir accordé au Kenya 67 millions de dollars en 2022-2023 par l’intermédiaire de sa Facilité africaine de production alimentaire d’urgence.



Apollo Agriculture a déjà commencé à mettre en œuvre le projet de financement des engrais pour la gestion durable de l’agriculture dans les comtés kényans de Bungoma et d’Uasin Gishu, en ciblant la production de maïs. Les espoirs sont grands de voir les rendements augmenter pour la saison des récoltes qui débutera en septembre 2024.



Le projet est aligné sur la Vision 2030 du Kenya, qui considère l’agriculture comme un moteur clé de la croissance économique et de la sécurité alimentaire du pays.





Dans la même rubrique : < > Togo : Le Président Gnassingbé accorde la grâce présidentielle à 808 détenus Burkina Faso : Suspension temporaire pour les chaînes BBC Afrique et VOA Burkina Faso : plusieurs mesures adoptées en conseil des ministres Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)