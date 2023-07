Les efforts de la féministe tchadienne Raïssa Madjibeye portent leurs fruits

En tant que présidente de l'association "Mbâ Madji Leci" qui signifie "Pour notre bien-être", Raïssa Madjibeye s'est vue décerner ce prix par l'ONG Afrique et Mérite, qui récompense depuis 23 ans les leaders africains dans des domaines spécifiques.



Raïssa Madjibeye explique que son association se consacre à la promotion de la santé sexuelle, de la sexualité et à la prévention des maladies et infections sexuellement transmissibles. Elle témoigne : "Nous écoutons les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie sexuelle, nous orientons les patients et les victimes de mauvaise sexualité, nous menons des actions de sensibilisation et proposons des formations".



Selon elle, son association mène un combat qui nécessite l'implication de tous : "Tout le monde a le droit à la sexualité, il est donc important que la société cesse d'imposer aux individus la manière d'exprimer leur sexualité, et que chaque individu puisse vivre une sexualité saine et épanouie", défend Raïssa Madjibeye.



L'occasion lui a également permis de prodiguer des conseils à la jeunesse, dont elle fait partie : "Notre pays est un terrain vierge. Notre arrogance et notre ego nous empêchent de concrétiser nos aspirations. Je souhaite que chaque jeune surmonte son ego et embrasse sa passion. Comme je le dis souvent, tout le monde a le droit de s'épanouir", conclut-elle.



Au-delà de son engagement au sein de cette association, il convient de souligner que Raïssa Madjibeye est diplômée en droit et diplomatie de l'université de Yaoundé 2 Soa. Aujourd'hui, elle est militante féministe et a déjà remporté un premier trophée international.