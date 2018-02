Les femmes commerçantes s'investissent dans la préservation de la paix au Tchad

Le secrétaire général du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad (CSAI), Cheik Ousmane Abdeldaim exhorte pour sa part les femmes à véhiculer et à promouvoir la paix dans leur milieu respectif. En outre, il souligne que la surfacturation et le détournement des fonds publics sont à l'origine de cette crise financière et économique que connaît le Tchad depuis un certain temps. « Nous, Tchadiens, sommes responsables de cette crise économique et financière que nous traversons actuellement parce que lorsque l'un d'entre nous est promu à un poste de responsabilité, plutôt que de penser à l’intérêt général, il pense d'abord à son ventre. C'est ce qui nous a conduit à cette crise. J'invite les agents de l'État à se repentir et à avoir crainte en Dieu, en évitant de s'adonner au détournement des deniers publics », martèle le secrétaire général du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Tchad (CSAI), Cheik Ousmane Abdeldaim.



Par ailleurs, il appelle les opérateurs économiques à aider l'État à sortir de cette crise.



Pour sa part, le secrétaire général adjoint de l'Entente des Églises et Missions Evangéliques du Tchad (EMET), Jean Ratou encourage l'État et ses partenaires sociaux à consentir des sacrifices pour permettre au Tchad de sortir de cette crise, et de prioriser surtout la paix sociale.



La Maire de la ville de N'Djamena, Mariam Djimet Ibet recommande à l'Union des Femmes Commerçantes du Tchad d’étendre cette journée de paix dans les 22 régions du Tchad.