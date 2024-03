Les femmes du Logone Occidental commémorent la SENAFET couplée à la JIF

Les femmes de différentes couches socioprofessionnelles sont sorties pour donner un cachet particulier à cette journée. Elle a également vu la présence d'éminentes personnalités parmi lesquelles les conseillères nationales, ressortissantes de cette province.





Après une semaine d’échanges et de débats riches et variés axés sur différents thèmes, les femmes du Logone Occidental recommandent aux autorités de la 5ème République de "considérer la femmes dans les processus de transformation, de refondation du Tchad et lui accorder une place qu'elle mérite dans les instances de prise de décision ". Elle invite par la voix de la présidente du comité d'organisation Moya Padjagodo, d'autres femmes à s'intéresser à la politique en vue de participer au développement de la province du Logone Occidental".





Le gouverneur de la province du Logone Occidental Ibrahim Ibni Oumar Mahamat promet transmettre ses recommandations à qui de droit. Il reconnaît non plus la place de la femme dans le processus du développement enclenché par les autorités de 5ème République. "Si nous devons respecter l'égalité entre l'homme et la femme, il faudrait le faire sans hypocrisie en vue de l'aider à s'épanouir et être autonome " , a-t-il précisé. Le gouverneur encourage les femmes de sa circonscription administrative à rester mobilisées et dynamiques pour le développement de leur terroir.





L'autre moment non négligeable reste le défilé militaire et civil. Plusieurs organisations constituées ont également apporté de présents au gouverneur Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh. Des cadeaux composés des aliments et objets qui traduisent dans la plupart des cas, les valeurs traditionnelles de la communauté Ngambaye.





En rappel, la Journée internationale de la femme fut instituée en 1910 suite à la révolte des femmes qui travaillaient dans les industries textile en Amérique et en Europe. C'est progressivement que cette célébration arrive en Afrique et précieusement au Tchad en 1987. La SENAFET elle, est l'initiative de feu Président Idriss Déby Itno qui juge important d’accorder une semaine à la femme pour réfléchir sur son état. Voilà comment la JIF et la SENAFET sont devenues des célébrations importantes au Tchad.