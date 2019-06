Les forces armées et de sécurité voteront finalement vendredi pour les municipales

Lomé - Le vote anticipé des forces armées et de sécurité qui doit se tenir dans le cadre des élections municipales n’aura plus lieu le jeudi 27 juin 2019 comme initialement prévu.



En effet, dans un communiqué diffusé ce mercredi 26 juin 2019, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) informe que le vote des hommes en treillis est programmé sur le vendredi 28 juin 2019.



« La CENI porte à la connaissance de l’opinion publique, de tous les candidats et des électeurs que le vote par anticipation par anticipation des forces armées et de sécurité, initialement prévu pour se tenir le jeudi 27 juin 2019, est reporté au vendredi 28 juin 2019 dans les centres de vote retenus à cet effet par la CENI », lit-on dans le communiqué.



L’institution chargée d’organiser les élections au Togo ne précise pas les raisons de ce report. Par contre, elle rappelle que le vote par anticipation concerne uniquement les éléments des forces armées et de sécurité régulièrement inscrits sur les listes électorales et disposant de leur carte d’électeur.



La CENI en appelle au civisme et au bon sens de responsabilités de tous les électeurs pour que le scrutin du 30 juin se déroule dans de bonnes conditions. Rappelons que c’est ce même vendredi que prendra fin la campagne électorale.