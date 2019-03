AFRIQUE Les leaders du secteur pétrolier et gazier analysent la découverte massive de gaz en Afrique du Sud

Alwihda Info | Par APO - 14 Mars 2019 modifié le 14 Mars 2019 - 07:19

Les participants venaient des sociétés pétrolières internationales et locales et des fournisseurs de services opérants ainsi que du secteur public.

JOHANNESBURG, Afrique du Sud - La Chambre africaine de l'énergie (AEC) a accueilli des dirigeants de l'industrie lors d'un petit-déjeuner intitulé « Le rôle des ressources pétrolières et gazières locales dans le développement de l'économie sud-africaine. » Les participants venaient des sociétés pétrolières internationales et locales et des fournisseurs de services opérants ainsi que du secteur public.



La discussion avec la Chambre a notamment porté sur le meilleur moyen de tirer parti de la récente découverte de gaz offshore chez Total au profit des entreprises locales sud-africaines et de l’économie en général. Parmi les intervenants figuraient Niall Kramer, PDG de la South African Gas Alliance (SAOGA), Dave Van de Spu, responsable de l'évaluation des ressources naturelles pour l'Agence du pétrole en Afrique du Sud, Kishan Pillay, Directeur amont et infrastructure au Département du commerce et de l’industrie, et le vice-président de l’AEC, Verner Ayukegba parmi d'autres.



NJ Ayuk, PDG de Centurion Law Group et Président de l’AEC, a expliqué que l’histoire des ressources naturelles en Afrique ne devait pas forcément toujours se répéter. « L’Afrique du Sud a une excellente occasion de bien faire les choses et de mettre le pétrole et le gaz au service de tous. La monétisation du gaz est la clé du développement et de la création d'emplois. Les décideurs ont un rôle énorme à jouer et de nombreuses bonnes affaires seront conclues pour les entreprises locales. Nous espérons que les plans de développement sur le terrain ne seront pas retardés et qu'une offre rapide de blocs sera faite aux explorateurs tels qu'ExxonMobil, Eni et autres pour que le forage bénéficie l'industrie et le pays », a-t-il expliqué. « Ces changements dans l'industrie pétrolière et les opportunités en Afrique du Sud seront au centre de la conférence Africa Oil and Power d'octobre 2019 au Cap. »



Le gouvernement sud-africain travaille actuellement sur une nouvelle législation qui séparera notamment la législature pétrolière et gazière des minéraux traditionnels. Selon le PDG de SAOGA, Niall Kramer, elle devrait être ratifiée cette année. « Nous voulons de la prévisibilité et un environnement favorable qui permette à nos membres d’attirer les investisseurs et de fournir à l’industrie les services nécessaires à la demande. Nous devons faire preuve de transparence et nous adapter aux compétences internationales », a-t-il déclaré à propos du futur cadre réglementaire.



Kishan Pillay, Directeur amont et infrastructure au Département du commerce et de l’industrie, a demandé du temps pour mettre en place le cadre réglementaire approprié. « Le mot naissant est très important. Ce que nous devons comprendre, c’est que des pays comme les États-Unis ont développé leur industrie gazière au cours de décennies. Si nous voulons vraiment que le gaz aille de l'avant, nous devons nous assurer que tout est fait correctement sur le long terme. »



L'Afrique du Sud a publié un nouveau plan de ressources intégré (IRP 2018) visant à installer 8100MW supplémentaires de capacité de production d'électricité à partir de gaz en Afrique du Sud d'ici 2030.





Dans la même rubrique : < > Le Cameroun continue sa descente troublante Action climatique en Afrique : la Banque mondiale annonce 22,5 Mds $ de financements 20 des meilleures start-ups technologiques d’Afrique francophone intègrent un programme d’accélération