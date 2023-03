Les partis fédéralistes du Tchad alertent sur le référendum constitutionnel

Ils remettent en cause la Commission Nationale Chargée de l'Organisation du Référendum Constitutionnel (CONOREC) en violation de l'article 7 de la Charte de Transition en raison de son manque d'indépendance due à sa composition et de la vive contestation des partis politiques qui ont unanimement marqué leur opposition à une telle consultation référendaire.



Pour eux, la forme fédérale de l'état est "aujourd'hui une aspiration de la majorité des Tchadiens mais le gouvernement craint de voir la population exprimer sa volonté et s'obstine à lui opposer l'État unitaire par tous les moyens pour maintenir ce système centralisé qui promeut le pillage et l'injustice."



De tout ce qui précède, ces partis rejettent la procédure "antidémocratique, autoritaire et unilatérale du président de transition pour la nouvelle constitution". Ils invitent le président de transition à faire preuve de sagesse en instruisant la soumission des deux Constitutions pour requérir les aspirations du peuple.