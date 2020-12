ANALYSE Les pays africains doivent adopter une approche équilibrée de la transition énergétique (Par NJ Ayuk)

Par NJ Ayuk - 7 Décembre 2020



Par NJ Ayuk, président, Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org) L'Afrique se trouve à un carrefour délicat, où la transition des combustibles fossiles aux énergies renouvelables croise les avantages économiques d'une industrie pétrolière et gazière gérée de manière stratégique.

D’un côté, le continent intensifie l'exploration et la production de ses vastes réserves de gaz naturel et de pétrole pour apporter l'électricité, le carburant et la puissance financière à des millions d’africains. De l'autre côté, il cède à la pression pour aider à atteindre les objectifs climatiques, y compris l'interdiction pure et simple des combustibles fossiles qui éliminerait le financement des projets de gaz naturel.



Est-il possible de se rallier des deux côtés ? Absolument. Faire ce qui est le mieux pour l’Afrique et ce qui est juste pour l’environnement ne doit pas s’exclure mutuellement. Une certaine forme d'équilibre est toujours possible.



Sur un continent où des millions de familles utilisent la biomasse traditionnelle et dangereuse pour cuisiner, où 600 millions de personnes n'ont pas accès à une électricité fiable, l'idée de laisser dans le sol du pétrole précieux et, en particulier, du gaz naturel, ne semble ni pratique, ni acceptable, ni appropriée. . En fait, comme le dit la récente publication de l’Africa Energy Outlook 2021 de la Chambre africaine de l'énergie, au-delà de la calamité créée par la COVID-19, à court terme, la volonté de réduire les émissions de carbone est l'un des plus grands défis de l'industrie pétrolière et gazière conventionnelle - et de l’Afrique.



La réduction des émissions est un objectif noble et essentiel. Les problèmes associés au changement climatique ne sont pas quelque chose que nous pouvons regarder de loin et laisser quelqu'un d'autre s'en inquiéter. Après tout, l'Afrique est considérée comme plus vulnérable aux effets du changement climatique que de nombreuses autres régions, d'autant plus qu'une grande partie de la population dépend des précipitations régulières pour cultiver des cultures vivrières. Avec une planète qui se réchauffe, provoquant des sécheresses et des tempêtes de poussière dans une partie du continent et des inondations dans une autre, affectant la qualité de vie et les moyens de subsistance, nous savons plus que tout autre à quel point la justice climatique est importante. Nous comprenons également qu’il est de notre responsabilité en tant que citoyens du monde de participer à la transition énergétique.



Dans la limite du raisonnable, bien entendu.



La transition énergétique, la soi-disant voie du fossile au zéro carbone, ne peut pas être appliquée brusquement. Ce qui fonctionnera en Norvège n’est pas toujours possible en Namibie. Ce qui rend une politique sensée à Londres n’est pas nécessairement pragmatique à Lagos.



D'une part, l'Afrique utilise si peu d'énergie maintenant, nos émissions de pétrole et de gaz naturel sont minimes. En fait, le Forum économique mondial estime que si toute l'Afrique subsaharienne triplait sa consommation d'électricité du jour au lendemain en utilisant uniquement du gaz naturel, ses émissions de CO2 supplémentaires équivaudraient à seulement 1% des émissions mondiales.



Certes, alors que l'augmentation des revenus et la croissance démographique stimulent la demande d'énergie en Afrique - nous avons la population qui croît le plus rapidement au monde, ainsi que la plus jeune -, les émissions de gaz à effet de serre devraient également augmenter. A moins de suivre un plan énergétique intelligent et moderne qui intègre les énergies renouvelables avec le gaz naturel. Il y a de la place pour les deux, ainsi que pour les besoins: si l'énergie solaire et l'éolien peuvent aider à fournir de l'électricité pour combler le vide électrique actuel et imminent, ni l'un ni l'autre ne peuvent fournir des matières premières pour l'industrie, de l'essence pour le transport ou traiter de la chaleur pour la fabrication.



L'énergie solaire a un grand potentiel



Exploiter une ressource renouvelable pour l'électricité est une chose avec laquelle l'Afrique a une histoire. Nous utilisons l’énergie hydraulique depuis des décennies. Il est donc logique que nous puissions transférer notre expérience vers l'adoption de l'énergie solaire.



En fait, quand il s'agit de l'énergie solaire, l'avenir, pardonnez le jeu de mots, semble brillant. L'Afrique a déjà fait des progrès considérables en utilisant l'énergie solaire photovoltaïque (PV) pour capter et convertir une lumière solaire abondante en une énergie suffisante. L'Afrique du Sud, par exemple, possède huit des dix plus grandes centrales solaires d'Afrique; la plus grande du continent se trouvant toujours au Maroc. Dans le même temps, nous avons également constaté des progrès dans la mise en place de systèmes solaires hors réseau à l'échelle domestique dans les villages ruraux d'Afrique subsaharienne. L'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) a suggéré qu'avec les bonnes politiques en place, d'ici 2030, l'Afrique devrait être en mesure de générer plus de 70 gigawatts (GW) de capacité solaire photovoltaïque. Considérant que 1 GW pourrait de manière réaliste alimenter 300 000 foyers américains, c'est un chiffre significatif.



Mais est-ce suffisant?



Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande en Afrique est aujourd'hui de 700 térawattheures (TWh), la grande majorité - plus de 70% - du total provenant des économies nord-africaines et de l'Afrique du Sud. Mais l'AIE a prédit que d'ici 2040, la croissance de la demande la plus rapide proviendra des pays subsahariens.



Le solaire peut-il évoluer pour répondre à des besoins accélérés à temps? Sans gaz naturel dans le mix énergétique - surtout sans les initiatives de gas-to-power qui font partie de la feuille de route 2030 - les gens resteront-ils dans le noir?



Et que peut-on faire pour retirer le gaz naturel de la liste des combustibles fossiles interdits?



Nous devons freiner le torchage inutile de gaz



La plus grande préoccupation concernant l'utilisation continue du gaz naturel se résume à un mot: son torchage.



Le torchage est la pratique consistant à brûler régulièrement le gaz naturel associé qui est produit à partir du réservoir pendant la production de pétrole. Le torchage est souvent effectué pour des raisons techniques, de sécurité ou réglementaires, mais il est indéniable que le torchage de routine, qui se produit lorsque l’économie ne soutient pas l’utilisation du gaz naturel, est un gaspillage d’une ressource précieuse. Et même si la quasi-totalité - 99% - du gaz naturel est brûlé lorsque le torchage est effectué dans les bonnes circonstances, lorsqu'il y a des problèmes avec la flamme ou d'autres conditions de fonctionnement, le torchage peut créer un problème environnemental important. Selon les estimations des données satellitaires, la quantité de CO2 rejetée dans l'air par torchage se situe à environ 300 000 tonnes par an. Et, malheureusement, ce chiffre est en hausse: entre 2018 et 2019, le total a augmenté de 3%.



Il convient toutefois de noter que l’essentiel de l’augmentation au cours de cette période provenait de trois pays: les États-Unis, le Venezuela et la Russie. Plus précisément, les émissions lors du torchage du gaz ont augmenté de 23% aux États-Unis seulement. Le total du Venezuela a augmenté de 16% et la Russie de 9%. Si vous incluez l'Iran avec les trois autres, seuls quatre pays étaient responsables de 45% de tous les gaz brûlés dans le monde entre 2017 et 2019.



En revanche, dans le reste du monde producteur de pétrole, le torchage du gaz a diminué, en baisse d'environ 10% entre 2012 et le premier trimestre de 2020.



Cela inclut le Nigéria, où le torchage a chuté de 70% au cours des deux dernières décennies, et l'Angola, où la réduction du torchage fait partie d'un programme visant à capturer le gaz naturel et à le convertir en gaz naturel liquéfié (GNL) pour l'exportation. La société d'État Sonangol s'est associée à quatre majors pétrolières et gazières, Chevron, BP, Eni et Total, pour développer un projet offshore de 12 milliards de dollars pour produire 5,2 millions de tonnes de GNL par an.



Il est réconfortant de savoir que cinq pays africains - l’Algérie, le Cameroun, la République du Congo, le Gabon et le Nigéria - font partie des nations, entreprises et organisations qui se sont associées au Partenariat mondial pour la réduction du torchage du gaz (GGFR) de la Banque mondiale. Ce groupe avant-gardiste se consacre à identifier et à surmonter les obstacles à la réduction du torchage pays par pays. Grâce à la recherche, au partage des meilleures pratiques et à l'avancement des mesures et des rapports sur les torches, le GGFR permet au monde de vivre avec le gaz naturel, le combustible fossile ayant la plus faible empreinte carbone, plutôt que d'essayer de vivre sans lui.



Nous pouvons trouver un équilibre



À l'instar du GGFR, la Chambre africaine de l'énergie cherche également à équilibrer ce qui, à première vue, peut sembler être des intérêts concurrents. Bien que leur mission soit de rendre le gaz naturel en abondance encore plus propre afin qu'il reste une alternative viable dans le mix énergétique moderne de demain, nous aimerions voir une industrie énergétique diversifiée en Afrique où les gens et les entreprises locales bénéficient à la fois des activités liées aux combustibles fossiles et de la production d'énergie propre.



Il suffit de chercher jusqu'au Kenya pour trouver un exemple pertinent.



Le pays, qui abrite la plus grande centrale solaire d’Afrique de l’Est, tire 93% de son électricité des énergies renouvelables. Avec l'éolien et l'hydroélectricité, le solaire est responsable de l'augmentation de la proportion de la population ayant accès à l'électricité de 63% en 2017 à 75% aujourd'hui - une augmentation de près de 20% en seulement trois ans. Alors que les énergies renouvelables deviennent de plus en plus abordables, il est probable que le développement éolien et solaire se poursuivra, même si pour le moment, il est difficile de trouver des investisseurs et des financements pour mettre en ligne de nouveaux projets.



L’économie est également au cœur des nouveaux développements pétroliers et gaziers du Kenya, et de manière positive. Avec la découverte des champs massifs de Turkana dans la région nord-ouest du pays, le Kenya a une opportunité, bien que dans quelques années, de développer son secteur des services pétroliers et gaziers, de continuer son nouveau rôle d'exportateur de pétrole et de se diversifier davantage. son économie. La législation réglementant l'exploration et la production pétrolières et définissant le partage des revenus aidera les communautés locales autant qu'elles protègent le gouvernement et les entreprises.



Ce n’est pas le moment de laisser les ressources dans notre sol



Comme la Chambre l'a déclaré, nous sommes tous favorables à un mix énergétique diversifié et nous attendons avec impatience de voir des développements énergétiques plus propres faire surface à travers le continent. Actuellement, cependant, les projets solaires et éoliens reposent sur des chaînes de valeur mondiales, ce qui limite leur capacité à soutenir les emplois locaux, les opportunités commerciales et le renforcement des capacités. Tant que cela ne pourra pas être résolu, l'industrie des énergies renouvelables ne peut tout simplement pas offrir à l'Afrique la même valeur qu'une approche stratégique de notre industrie pétrolière et gazière. La production de gaz naturel est particulièrement importante, non seulement en raison du rôle qu'elle peut jouer dans la réduction de la pauvreté énergétique, mais aussi en raison de son potentiel de monétisation, de faciliter le développement des infrastructures et de favoriser la création et le renforcement d'autres secteurs. Et cela, à son tour, peut conduire à encore plus d'emplois, d'opportunités commerciales et de croissance économique pour les communautés africaines.



L'Afrique a besoin de gaz naturel pour éclairer la voie au sens littéral et figuré. Notre avenir est en jeu, et nous devons faire entendre notre voix: nous pouvons réduire les émissions sans couper la voie de la croissance économique pour les 20 pays africains qui ont des réserves de gaz naturel. Nous pouvons adopter une énergie propre sans passer à côté d'un moyen essentiel de donner à davantage de ménages et d'entreprises africains l'accès à l'électricité. C’est un message que nous ne pouvons pas laisser les autres se noyer. La voie de la transition énergétique peut être difficile pour nous tous, mais l’idée d’interdire tous les combustibles fossiles la rend exceptionnellement dangereuse, voire infranchissable, pour l’Afrique.



NJ Ayuk est président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie, PDG de Centurion Law Group et auteur de plusieurs livres sur l'industrie pétrolière et gazière en Afrique, notamment Des milliards en jeu: L’avenir de l’énergie et des affaires en Afrique.



