ANALYSE Les pays doivent prendre des mesures responsables pour stimuler la reprise économique mondiale

Alwihda Info | Par He Yin - 9 Janvier 2021

En 2021, la communauté internationale devrait s'appuyer indéfectiblement sur la solidarité et la coopération pour assurer le bon fonctionnement de l'économie mondiale tout en renforçant résolument la lutte contre la pandémie, et prendre des mesures rapides et responsables pour surmonter ensemble les difficultés et favoriser la reprise économique mondiale.

By He Yin Le monde est très attentif à la question de savoir si l'économie mondiale peut sortir de la récession en 2021.



La question de savoir si l'économie mondiale assurera un rebondissement vigoureux ou si elle se traînera en longueur vers la reprise dépend des résultats de la lutte mondiale contre la pandémie de COVID-19, de la détermination et des capacités des pays à coordonner la lutte contre le virus et le développement économique et social, ainsi que de leurs actions concrètes pour saisir l'opportunité d'un développement axé sur l'innovation et d'une coopération ouverte.



Alors que les vaccins COVID-19 ont été progressivement lancés, la communauté internationale attend beaucoup de la reprise économique mondiale cette année.



Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que la croissance mondiale reprendra pour atteindre 5,2 % en 2021, tandis que l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) prévoit que l'économie mondiale connaîtra une croissance de 4,2 % cette année.



Toutefois, il convient de noter que la reprise économique sera inégale dans le monde entier et qu'elle sera confrontée à des incertitudes. Le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass, a déclaré qu'il faudrait deux à trois ans pour que la production mondiale revienne aux niveaux d'avant la pandémie.



La maîtrise efficace de la pandémie de COVID-19 est la clé de la reprise économique mondiale. Face à une deuxième vague d'infections, certains pays doivent appuyer sur le bouton "pause" pour de nombreux aspects du développement économique et social.



Plus la pandémie et les mesures de confinement correspondantes durent longtemps, plus la récession économique est profonde et plus la reprise est difficile, a fait observer Martin Wolf, commentateur économique en chef du Financial Times, en exprimant ses inquiétudes.



Tout comme l'économie mondiale a été prise en récession à cause de l'épidémie, elle reprendra certainement sa croissance lorsque la maladie sera progressivement maîtrisée.



En ce sens, il est essentiel de garantir l'accessibilité et l'abordabilité des vaccins COVID-19 dans tous les pays pour assurer une reprise mondiale équilibrée et une croissance inclusive de l'économie mondiale dans la période post-épidémique.



En 2020, les gens pourraient trouver rassurant que les pays et les régions qui ont obtenu de bons résultats dans la lutte contre les pandémies puissent rapidement sortir de la récession et remettre leur économie sur la voie de la reprise.



En particulier, la Chine a obtenu des résultats stratégiques en équilibrant la prévention et le contrôle des épidémies et le développement économique et social, et elle est devenue la seule grande économie mondiale à assurer une croissance positive malgré l'épidémie. Cela prouve pleinement qu'un contrôle efficace et opportun de l'épidémie est crucial pour la reprise économique.



On s'attend à ce que la communauté internationale fasse preuve d'une plus grande détermination pour vaincre COVID-19 avec solidarité et qu'elle redouble d'efforts pour coordonner la lutte contre la pandémie et le développement économique et social en 2021.



Le développement fondé sur l'innovation est considéré comme un moyen important pour les pays de favoriser de nouvelles opportunités en cas de crise et de créer de nouvelles perspectives face à l'évolution des circonstances.



Les nouvelles technologies, formes d'entreprises et plates-formes ont prospéré dans le contexte de la pandémie et devraient continuer à renforcer les industries traditionnelles et à modifier davantage les formes d'activité économique.



Les médias allemands ont souligné que l'année 2020 était un témoignage impressionnant du potentiel de la science et de la technologie, tandis qu'un rapport publié par l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a déclaré que l'économie mondiale se dirige vers la numérisation et l'informatisation.



Il ne fait aucun doute que la création de nouveaux moteurs de développement par l'innovation scientifique et technologique et la transformation numérique sera une mesure importante pour que les pays s'adaptent aux changements et transforment la crise en opportunité.



Favoriser un environnement favorable au développement de l'économie numérique, renforcer l'infrastructure numérique, développer vigoureusement des industries respectueuses de l'environnement et former un système économique nouveau et efficace sera un choix évident pour répondre aux besoins futurs de développement et permettre à un plus grand nombre de personnes de jouir d'une prospérité partagée.



En créant davantage de possibilités de coopération ouverte et en faisant progresser la libéralisation et la facilitation du commerce et des investissements par des efforts accrus, les pays peuvent donner un énorme élan à la reprise économique mondiale dans la période post-pandémique.



Les faits prouvent que la construction d'une économie mondiale ouverte reste le choix commun de divers pays. La signature du partenariat économique régional global (PREG) a donné un fort élan à la confiance du monde dans le libre-échange.



Fin 2020, la Chine et l'Union européenne (UE) ont conclu comme prévu les négociations d'une durée de sept ans sur un accord d'investissement entre la Chine et l'UE, donnant ainsi un nouvel élan à l'économie mondiale.



Les échanges commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), qui comprend des dizaines de pays africains, ont officiellement débuté le 1er janvier de cette année. Amina Mohammed, secrétaire générale adjointe des Nations unies (ONU), a souligné que l'AfCFTA contribuera à stimuler l'industrialisation de l'Afrique et à catalyser sa reprise durable après la conférence COVID-19.



La reprise continue de l'économie chinoise va insuffler des certitudes à la croissance économique mondiale.



La Banque mondiale a publié sa dernière mise à jour économique sur la Chine en décembre 2020, affirmant que l'activité économique en Chine s'est normalisée plus rapidement que prévu, tandis que l'OCDE a prédit que la Chine devrait représenter plus d'un tiers de la croissance économique mondiale en 2021.



Comme l'année 2021 marque le début de la 14e période du plan quinquennal de la Chine (2021-2025), le pays adhérera au principe général de la poursuite du progrès tout en assurant la stabilité, appliquera une nouvelle vision du développement et construira un nouveau modèle de développement dans une nouvelle phase de développement, et continuera à stimuler une croissance économique de qualité, en stimulant l'élan et la confiance pour que l'économie mondiale se remette du ralentissement.



En 2021, la communauté internationale devrait s'appuyer sans relâche sur la solidarité et la coopération pour assurer le bon fonctionnement de l'économie mondiale tout en renforçant résolument la lutte contre la pandémie, et prendre des mesures rapides et responsables pour surmonter ensemble les difficultés et favoriser la reprise économique mondiale.





