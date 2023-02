Les présidents du Niger et de la Mauritanie à N'Djamena pour le sommet extraordinaire du G5 Sahel

Le président du Niger, Mohamed Bazoum, et le président de la Mauritanie, Mohamed Ould El-Ghazaouani, sont arrivés le 19 février à N'Djamena. Le premier ministre tchadien, Saleh Kebzabo, et le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, étaient présents pour les accueillir.



En outre, une délégation du Burkina Faso, dirigée par le ministre en charge de la défense, le colonel-major Youssouf Coulibaly, est également arrivée dans la soirée à N'Djamena.



Le sommet extraordinaire du G5 Sahel est une rencontre entre les dirigeants de quatre pays africains, à savoir le Burkina Faso, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, qui travaillent ensemble pour lutter contre les menaces transnationales telles que le terrorisme, la criminalité organisée et l'immigration clandestine dans la région du Sahel.



Ce sommet est une opportunité pour les dirigeants de discuter des progrès accomplis jusqu'à présent et des défis à relever pour atteindre les objectifs de sécurité et de développement dans la région.