Les services de Starlink désormais opérationnels au Tchad, à partir de 12 000 FCFA/mois pour 50 Go de données

L'arrivée de Starlink marque une avancée significative dans la volonté des autorités tchadiennes de fournir un service internet à haut débit et à moindre coût sur l'ensemble du pays.Pour les consommateurs, les abonnements sont proposés comme suit :Plusieurs autres offres sont également disponibles, notamment pour les entreprises. Les consommateurs intéressés peuvent se rapprocher des différents marketeurs agréés par l’ARCEP pour souscrire à un abonnement.L'ARCEP a affirmé qu'elle assurera un suivi permanent de la qualité de service, des débits réels et des engagements tarifaires. Cette démarche vise à garantir la transparence, la performance et la protection des droits des consommateurs.