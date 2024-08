Les troupes de FMM interceptent des opérateurs terroristes, fournissent de drogues et matériaux

Les troupes de la Force opérationnelle interarmées multinationale (FMM) déployées pour des opérations antiterroristes dans la région du lac Tchad dans le cadre d'efforts importants de lutte contre le terrorisme ont réussi à attraper deux agents clés des terroristes de Boko Haram et de l'ISWAP. Les agents étaient spécialisés dans la fourniture de drogues illicites et de matériaux pour la couture d'uniformes et de drapeaux pour les groupes terroristes. De plus, les troupes ont secouru des membres de la famille des terroristes.



L'un des agents terroristes appréhendés, identifié Yahaya Muhammad, a été arrêté le long de la route Kekeno-Cross Kauwa. Il a été trouvé en possession d'une quantité importante de drogues, notamment du métro, de la doxycycline, du Discloppxac et 198 emballages de chanvre indien, est articles saisis figuraient des sachets de Kpomix, Coldtime, Nopami, Coughter, Nexcape, Ostanac et diverses autres substances illicites. Il a été confirmé que M. Muhammad n'est pas un pharmacien agréé.



Au cours d'une opération distincte, un autre agent a été arrêté le long de la route Gubio-Damasak. L'agent présumé des terroristes conduisait une camionnette Toyota bleue immatriculée JAK 49 XA (YOBE) et a été retrouvé avec deux sacs contenant 19 paquets de tissu pour vêtements. Ces matériaux étaient censés être destinés à la fabrication d'uniformes et de drapeaux pour les combattants de Boko Haram et de l'ISWAP.



Au cours d'une autre opération de sauvetage réussie, les troupes ont secouru trois femmes et un bébé, soupçonnés d'être des membres de la famille des terroristes. Les personnes secourues ont affirmé s'être échappées des enclaves terroristes de Jubillaram, situées dans le sud de l'île du lac Tchad, dans la zone de gouvernement local de Marte. Les femmes et le bébé font actuellement l'objet d'une évaluation médicale et d'un profilage.



Cette opération marque une avancée significative dans la lutte contre le terrorisme dans la région du lac Tchad, en perturbant les chaînes d'approvisionnement qui soutiennent ces groupes terroristes et en sauvant des vies innocentes de leur emprise.