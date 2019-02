Les zones urbaines peuvent devenir un panier alimentaire mondial, a déclaré le Prince héritier de Dubaï, Son Excellence Cheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, lors d'un discours dans lequel a été utilisée la technique d'hologramme, prononcé au septième Sommet des gouvernements du monde 2019 aujourd'hui à Dubaï.



Connu par "Fazza" avec ses 7,2 millions followers sur Instagram, le discours futuriste prononcé par Cheikh Hamdan a été spectaculaire, reflétant les ambitions futuristes de l’Emirat dans un décor théâtral digne d’un prince passionné pour le futur.



Cheikh Hamdan a également souligné que les villes de l'avenir devraient fournir 80% de tous les services aux citoyens résidents à une distance de 20 minutes seulement, et que les fermes horizontales garantiront l’alimentation à la population croissante dans le monde.



Le septième Sommet des gouvernements du monde 2019 a aussi informé les participants que Dubaï vise à devenir une ville sans conducteur dans les 50 années à venir. Dès lors, le dernier moyen de transport sans conducteur lancé par l'Autorité des Routes et du Transport a été exposé. Son Excellence Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats Arabes Unis, et Souverain de Dubaï a sauté à bord des Sky Pods pour examiner ces véhicules futuristes avec son fils Cheikh Hamdan. Ce type de véhicules consomment 5 fois moins d'énergie par rapport aux systèmes existants, et ils sont capables de faire un trajet à 150 km/h.



La ministre de la Planification nationale du Costa Rica, Maria del Pilar Garrido Gonzalo, a révélé de son côté que l’État latino-américain aspire à devenir le premier pays neutre en carbone au monde d’ici 2021.



À l'ère des "fausses informations", Nathaniel Barling, PDG et rédacteur en chef chez la start-up révolutionnaire Knowhere, a souligné : "Vu que les informations représentent le concepteur principal de notre réalité sociale et politique, il serait impossible de compter sur les êtres humains pour nous fournir des nouvelles moins biaisées et partiales - d'où l'importance de l'IA".



En parallèle, "la croissance de la Chine et l’impact du Brexit sont des développements qui remettent en question la suprématie économique occidentale", des propos énoncés lors d'une table ronde sur le commerce mondial.



Le Sommet des gouvernements du monde 2019, qui se tient sur une durée de trois jours, se déroulera jusqu'au 12 février à Madinat Jumeirah, à Dubaï. Cet événement historique a réuni plus de 4000 participants venant de 140 pays, dont des chefs d'État et de gouvernements, ainsi que des représentants de haut niveau de 30 organisations internationales.