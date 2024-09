AFRIQUE Lesotho : victoire contre les mariages d’enfants à Linakeng

Alwihda Info | Par Liapeng Raliengoane - 11 Septembre 2024



Après d’innombrables efforts conjoints, la communauté de Linakeng se félicite d'avoir mis fin aux mariages d’enfants qui étaient fréquents dans la région.

Le Lesotho s'est engagé à éliminer les mariages d'enfants, précoces et forcés d'ici 2030, conformément à l'Objectif de développement durable 5 (ODD 5), atteindre l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes. Mathabiso Mokhabi, une travailleuse de santé villageoise (VHW) à Linakeng Ha Mphosi Thaba-Tseka, a révélé qu'ils avaient été formés pour lutter contre les mariages d'enfants dans leurs différentes zones, et cette formation s'est avérée utile pour mettre fin aux mariages d'enfants dans leur région.



« Dans ce village, lorsque qu'une famille accueille une nouvelle mariée, nous, les VHW, allons chez cette famille pour demander des documents d'identité nationaux afin de confirmer l’âge des personnes qui se marient. S'ils sont jeunes, nous les signalons au chef et ce mariage est arrêté », a déclaré cette travailleuse de santé villageoise.



Interrogée sur le fait que les villageois ne leur donnent pas de difficultés pour révéler les âges et demander de telles informations, Mokhabi a déclaré qu’ils comprennent que c’est une partie de leur travail en tant que VHW et les villageois se conforment. Le conseiller local de Thaba-Tseka Linakeng Ha Mphosi, Shao Sebeta, se souvient comment un jour, un garçon de 22 ans qui avait épousé une fille de 16 ans, a été arrêté par les officiers des services de police montée du Lesotho, et cela a choqué tout le village.



« Je crois que cet incident a contribué à mettre fin aux mariages d’enfants dans cette région car personne ne veut être arrêté », a établi le conseiller Sebeta.



Le conseiller Sebeta a déclaré qu'à l'époque, il y avait des mariages pour des jeunes de 13 à 15 ans, mais après la capacitation et les efforts conjoints, il n’y a plus de mariages d’enfants dans leur région. Il a expliqué que grâce aux discussions sur la santé, organisées par le Centre de santé de Linakeng, la communauté comprend pleinement ce qu'est le mariage d'enfants, bien qu’ils soient confrontés au défi de l'abus d’alcool dans la région.



De la part du Centre de santé de Linakeng, l’assistante infirmière Mpolokeng Ramone a souligné que lors de leurs réunions avec les travailleurs de santé villageois, ils insistent sur l'importance de sensibiliser la communauté aux mariages d’enfants. « Les VHW sont rappelés plusieurs fois de signaler les mariages en dessous de 25 ans car 25 ans est considéré comme jeune », a indiqué l'infirmière Ramone.



Elle a également confirmé que les VHW ont suivi une formation offerte par l’établissement de santé de Linakeng sur le mariage d’enfants et les procédures à suivre en cas de tel mariage dans leurs villages. Elle a également exprimé qu'il y avait beaucoup de mariages d’enfants à l'époque, mais maintenant le taux a diminué de manière exponentielle et ils suivent cela grâce aux rapports des travailleurs de santé villageois.



Le rapport annuel d'évaluation de la vulnérabilité du Lesotho (2023) sur le statut matrimonial des chefs de ménage indique qu'au regard des problèmes de mariage précoce, le nombre de ménages ayant signalé un mariage précoce était insignifiant car il y avait seulement quelques cas de ménages dirigés par des enfants dans tout le pays.



Sur les obstacles empêchant les femmes et les filles d'accéder aux installations de base, le rapport indique que la distance et le coût semblaient être les principaux obstacles, à travers le pays, qui découragent les femmes et les filles d'accéder aux services de base tels que les services de planification familiale dans les établissements de santé.



Trois districts, Quthing, Qacha’s Nek et Thaba-Tseka ont enregistré les plus grandes proportions d’environ 78%, 74% et 54% respectivement de femmes et de filles qui parcourent de longues distances vers les établissements. Le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) promeut des politiques, des programmes et une législation visant à mettre fin aux mariages d’enfants.



Au Lesotho, l’UNFPA soutient le gouvernement par le biais d'investissements centrés sur les filles et fondés sur des données probantes qui donnent aux filles les informations, les compétences et les services dont elles ont besoin pour être en bonne santé, éduquées et en sécurité, les aidant ainsi à réussir leur transition vers l'âge adulte.



Ces efforts s'inscrivent dans l'engagement plus large de l'UNFPA en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles au Lesotho.





