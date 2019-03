Libérez Mme Hasna Hassan Mohamed injustement emprisonnée !

Le silence comme posture adopté par la plupart de nos compatriotes. Un silence gêné complice face à un système qui pourrit la vie de ses citoyens, qui s'attaque encore et toujours à la liberté de ses enfants.Toutefois, cette démarche a permis à ce système dictatorial en place à Djibouti, de disposer d'une culture gouvernementale de médiocrité, voire la faillite du processus politique.



Quelle lâcheté sous toutes ses formes : peur, flatterie, bassesse, mensonge surtout, d'accepter sans réfléchir de ne pas dire la vérité et quelle forme de courage de la dire, quel que soit le danger, dans un pays où l'absurdité d'un système autoritaire est de criminaliser Mme Hasna Hassan Mohamed, une citoyenne modèle, sincère, honnête et patriote.

Criminaliser pour décrédibiliser ! Ne cédons pas ! Luttons contre ce régime liberticide ! Organisons-nous contre cette culture de la violence ! Construisons ensemble une culture de la paix par opposition à l'intolérance, au fanatisme et à l'absence de solidarité !



Certains activistes féministes djiboutiens ne connaissant ni l'ironie ni la pitié, et pourtant si bavards inféconds sur certains thèmes qui ne sont que l’alibi de leur impuissance et/ou de leur mauvaise volonté, préfèrent vivre dans l'ignorance. Ils ne veulent pas savoir la réalité pour ne pas souffrir, ne pas voir pour ne pas pleurer. Ils expriment leur perception d’une situation visible aux yeux de tous, même si cette réalité est menaçante.. Quelle que soient les difficultés, ils ne cesseront de tronquer la triste situation réelle sous toutes ses formes de paresse intellectuelle par le mensonge, la ruse, la fourberie, la duperie, la manipulation et la désinformation. Quel aplomb ! Quel entêtement ! Quelle improbité ! Quelle hypocrisie et quelle ânerie maladive !