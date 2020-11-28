رئيس الجمهورية يشارك في القمة 18 المجموعة السي آ سي

القمة العادية الثامنة عشر لمؤتمر رؤساء الدول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول افريقيا المركزية والتي شارك فيها مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو درست موضوعين أساسيين هما تحديث مساهمات الدول الأعضاء ، الوضع السياسي في جمهورية إفريقيا الوسطى لكن اللحظة الأقوى في القمة كانت تسليم الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا الرئاسة الدورية للمجموعة لنظيره الكونغولي دينيس ساسو نغيسو ، وذلك بعد خمس سنوات على رأسها ، حيث نجح من خلالها بنغوا في إحداث الإصلاح المؤسسي الكبير الذي أجمع عليه قادة الدول الأعضاء والذي ظل مطروحًا منذ الزمن .رئيس لجنة مفوضية السي آسي جيلبرتو قال إن مجلس وزراء الدول الاعضاء في المجموعة درس واعتمد وناقش أهمية مواجهة التحديات من أجل وضع أسس للتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي الناجح ، وبناء شبكة نقل متعددة الوسائط لخدمة حركة الأشخاص والبضائع في فضاء إقليم دول افريقيا المركزية .لكن الرئيس المنتهية ولايته علي بونغو أوندمبا وصف الإصلاح المؤسسي بالنقلة النوعية وتطوير المجموعة ، شاكرا في الوقت نفسه رؤساء الدول والحكومات على تلبيتهم دعوته والمشاركة في القمة ، مما يؤكد عزيمتهم للنهوض بالمجموعة .الرئيس الكنغولي بدوره شكر رؤساء الدول على الثقة وقال أعمل على استكمال عملية الإصلاح المؤسسي للمجموعة بنجاح ، وذلك من خلال التصديق على المعاهدة ، واعتماد الهيكل المؤسسي الجديد مع الابتكار الرئيسي . مشيرا بأنه سينشأ لجنة تضم خمس إدارات الشؤون السياسية ، السلام والأمن ، السوق المشتركة ، البيئة ، التخطيط الإقليمي ، التنمية البشرية. وعقدت هذه القمة بعد عام من القمة التاريخية التي شهدت تصديق رؤساء الدول والحكومات على الإصلاح المؤسسي الرئيسي للمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا المركزية مع وجود منظمة جديدة ، بما في ذلك اللجنة التي تحل محل الأمانة العامة ، أصبحت المنطقة الفرعية الآن قادرة على اللحاق بالركب من حيث التكامل مقارنة بالمجموعات دون الإقليمية الأخرى في القارة .