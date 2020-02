Libye : 71 personnes exécutées à Bani Walid, des tchadiens parmi les morts

71 personnes auraient été exécutées hier à Bani Walid, dans le district de Misrata en Libye, selon des vidéos publiées sur Internet. Les victimes sont des otages nigérians, nigériens, soudanais, ghanéens et tchadiens.



Leurs ravisseurs qui exigent à chaque personne une rançon de 20 000 dinars (environ 3 millions de Francs CFA) n'ont pas obtenu gain de cause auprès des parents des otages.



Parmi les victimes figurent quatre tchadiens.



Les actes d'enlèvements se sont considérablement multipliés dans la ville de Bani Walid et visent essentiellement les étrangers, notamment des tchadiens, nigérians, ghanéens ou soudanais dont la présence est significative en Libye.