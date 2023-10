Libye : Haftar parle de lutte contre le terrorisme avec des diplomates français

La lutte contre le terrorisme et l'évolution de la situation politique en Libye ont été au centre des entretiens qui ont eu lieu dimanche 29 octobre entre le commandant général de l'armée nationale libyenne (LNA), Khalifa Haftar, et l'envoyé spécial du président français en Libye, Paul Soler.



L'ambassadeur de France en Libye, Mostafa Mihraje, était également présent lors de la réunion qui s'est déroulée au quartier général de la LNA à Benghazi.



Les diplomates français et le chef de l'armée libyenne ont également discuté des élections en Libye après qu'une commission parlementaire a finalisé le cadre juridique électoral, selon une brève déclaration du bureau des médias de la LNA.