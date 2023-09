Libye : l'ONU apporte aide et soutien aux personnes touchées par la tempête Daniel

Depuis plusieurs jours, des équipes de neuf agences des Nations Unies s’activent en Libye pour apporter de l'aide et du soutien aux personnes touchées par la tempête Daniel qui a frappé l’est du pays provoquant des inondations soudaines catastrophiques.

Elles ont effectué des visites de terrain, les 15 et 16 septembre, dans les villes de Derna, Shahat, Soussa et al Bayda afin d'évaluer les besoins.



Des fournitures vitales d’urgence



L'équipe inter-agences de l'ONU s’est notamment rendu à Derna et dans les environs pour évaluer les besoins et fournir de l'aide.



Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) y a livré des kits médicaux d'urgence aux services de soins primaires pour aider 15.000 personnes et a soutenu l'envoi de 32.000 kits de purification de l'eau au chlore.



Pour sa part, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a distribué des kits de secours de base comprenant des couvertures, des bâches en plastique et du matériel de cuisine à 6.200 familles à Derna et à Benghazi.



Depuis le début de la crise, de la nourriture a été distribuée à plus de 5.000 ménages par le Programme alimentaire mondial (PAM) et 28 tonnes de fournitures médicales ont été expédiées par vol charter par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui a également fait don d'ambulances et de kits médicaux.