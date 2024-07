Ligue Tchadienne des Droits des Femmes : 14 femmes victimes de VBG ou vulnérables formées en teinture textile à Fianga

Durant ces trois jours de formation, les participantes ont acquis les techniques nécessaires pour transformer des tissus en produits textiles appréciés par les visiteurs et passants. A l'issue de la formation, un groupement a été constitué et mis en place pour permettre aux femmes de continuer à fabriquer et commercialiser leurs produits, favorisant ainsi leur autonomisation.



Ce projet d'émancipation des femmes, lancé le 13 juin 2024 par la LTDH à Fianga, chef-lieu du département de Mont-Illi dans la province du Mayo-Kebbi Est, vise à lutter contre les violences faites aux femmes à travers leur autonomisation. Il est mis en œuvre avec l'appui technique et financier de l'Ambassade de France au Tchad.



Cette initiative de la LTDH apporte une contribution significative à l'amélioration des conditions de vie des femmes victimes de VBG ou vulnérables à Fianga. En leur offrant des compétences en teinture textile et en facilitant leur accès à l'entrepreneuriat, le projet leur permet de générer des revenus et de se prendre en charge, tout en gagnant en confiance et en estime de soi.



La Ligue Tchadienne des Droits des Femmes s'engage à poursuivre ses actions pour l'émancipation des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre au Tchad.