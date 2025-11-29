Littérature : Clôture en beauté de la 9ᵉ édition du Mois du Livre et de la Lecture à Am-Timan

La cérémonie a vu la présence :



du sous-préfet de Mirer, Malick Ali Awich, représentant le préfet du département de Bahr-Azoum ;

du représentant du maire de la ville, Abba Hassan ;

du délégué de l'Élevage, Dr. Mahamat Bichara Saleh ;

ainsi que du délégué de la Femme, Al-Mahadi Ahmat Al-Mahadi.





Cette manifestation nationale, initiée par le ministère en charge de la Culture en 2017, se tient chaque mois de novembre afin de promouvoir la culture de la lecture à travers tout le Tchad. L’édition de cette année était placée sous le thème : « Écrire pour raconter le Tchad autrement ».









De nombreux passionnés de littérature et de culture ont répondu présents à cet événement marquant la clôture d’une manifestation d’envergure nationale.







Le président du comité d'organisation, Xavier Koslelem, a profité de son mot de bienvenue pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation, en particulier les responsables des établissements scolaires et le délégué en charge de la Culture pour leur soutien constant.







Pour sa part, le délégué provincial en charge de la Culture, Saddam Mahamat Ibrahim, a également pris la parole pour exprimer sa gratitude envers le délégué général du gouvernement auprès de la province, Ismat Issakha Acheikh, pour son appui essentiel, ainsi qu'à toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cette édition.







De son côté, le secrétaire général Maab Mara a salué le travail du comité d'organisation qui a permis la réussite de cet événement, marqué par de nombreuses activités en faveur de la jeunesse. Comme lors du lancement de la manifestation, il a invité les jeunes à faire de la lecture une habitude quotidienne, soulignant que les livres ouvrent de nouveaux horizons, apportent des idées nouvelles et renforcent la capacité à penser de manière critique.









La 9ᵉ édition du Mois du Livre et de la Lecture a non seulement célébré le livre et la culture, mais a également renforcé les liens communautaires autour d'une passion commune. Des prix ont été remis aux lauréats issus de différents établissements scolaires ayant participé aux manifestations littéraires et culturelles organisées pour l’occasion.

