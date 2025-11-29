Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
LITTERATURE

Littérature : Clôture en beauté de la 9ᵉ édition du Mois du Livre et de la Lecture à Am-Timan


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 30 Novembre 2025


La 9ᵉ édition du Mois du Livre et de la Lecture a été officiellement clôturée le 29 novembre 2025, lors d'une cérémonie présidée par le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province. L’événement s’est tenu au Centre de Lecture et d'Animation Culturelle (CLAC) d'Am-Timan.


Littérature : Clôture en beauté de la 9ᵉ édition du Mois du Livre et de la Lecture à Am-Timan



 

La cérémonie a vu la présence :

  • du sous-préfet de Mirer, Malick Ali Awich, représentant le préfet du département de Bahr-Azoum ;

  • du représentant du maire de la ville, Abba Hassan ;

  • du délégué de l'Élevage, Dr. Mahamat Bichara Saleh ;

  • ainsi que du délégué de la Femme, Al-Mahadi Ahmat Al-Mahadi.



Cette manifestation nationale, initiée par le ministère en charge de la Culture en 2017, se tient chaque mois de novembre afin de promouvoir la culture de la lecture à travers tout le Tchad. L’édition de cette année était placée sous le thème : « Écrire pour raconter le Tchad autrement ».

 
 

De nombreux passionnés de littérature et de culture ont répondu présents à cet événement marquant la clôture d’une manifestation d’envergure nationale.

 

Le président du comité d'organisation, Xavier Koslelem, a profité de son mot de bienvenue pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation, en particulier les responsables des établissements scolaires et le délégué en charge de la Culture pour leur soutien constant.

 

Pour sa part, le délégué provincial en charge de la Culture, Saddam Mahamat Ibrahim, a également pris la parole pour exprimer sa gratitude envers le délégué général du gouvernement auprès de la province, Ismat Issakha Acheikh, pour son appui essentiel, ainsi qu'à toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cette édition.

 

De son côté, le secrétaire général Maab Mara a salué le travail du comité d'organisation qui a permis la réussite de cet événement, marqué par de nombreuses activités en faveur de la jeunesse. Comme lors du lancement de la manifestation, il a invité les jeunes à faire de la lecture une habitude quotidienne, soulignant que les livres ouvrent de nouveaux horizons, apportent des idées nouvelles et renforcent la capacité à penser de manière critique.

 
 

La 9ᵉ édition du Mois du Livre et de la Lecture a non seulement célébré le livre et la culture, mais a également renforcé les liens communautaires autour d'une passion commune. Des prix ont été remis aux lauréats issus de différents établissements scolaires ayant participé aux manifestations littéraires et culturelles organisées pour l’occasion.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/11/2025

Tchad : Le Parti Vision Nouvelle pour la République célèbre son premier anniversaire

Tchad : Le Parti Vision Nouvelle pour la République célèbre son premier anniversaire

Pénurie de gaz butane à N'Djamena, un véritable calvaire pour les ménages Pénurie de gaz butane à N'Djamena, un véritable calvaire pour les ménages 29/11/2025

Populaires

Tchad : Au Kanem, installation du nouveau commandant du groupement n°3 de la GNNT

29/11/2025

N’Djamena : 100 déficients visuels bénéficient d’un geste fort de solidarité de l’État

29/11/2025

RCA : Réouverture de la Mosquée centrale de Batangafo qui avait été la cible d’attaques de groupes armés en 2013

29/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 28/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Un plan d'action pour l'accès à l'énergie : autonomiser l'Afrique grâce à l'innovation et à l'investissement

Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? Tchad : comment bâtir l’avenir quand les élèves étudient à même le sol ? 28/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter