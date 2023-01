Logone Occidental : Agri Sport, le nouveau club qui veut redonner vie au football tchadien

L'annonce officielle de la création d'Agri Sport a eu lieu le 26 janvier 2023 à Moundouau, lors d'un point de presse animé par le président du club, Jean Michel Djérané. Ce dernier a déclaré que le club avait pour ambition de devenir un acteur majeur dans le football tchadien en mettant en avant la jeunesse et les talents locaux.



Pour atteindre cet objectif, Agri Sport compte sur un encadrement technique de qualité et un projet sportif ambitieux. Le club a déjà entamé des démarches pour s'inscrire dans les compétitions nationales et espère rapidement évoluer en première division.



Les amateurs de football tchadien peuvent donc s'attendre à suivre les aventures d'Agri Sport dans les prochains mois, et à découvrir de nouveaux talents locaux. Le club compte sur le soutien de tous pour réaliser son ambition de redonner au football tchadien son équilibre d'en temps.