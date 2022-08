Logone Occidental : "Ça fait 7 ans qu'on n'a pas touché les revenus qui devaient nous revenir" (Djerassem)

L'atelier qui prend fin ce 6 août doit aboutir à la constitution d'un comité. Le président de la coordination du suivi des engagements du président du Conseil militaire de transition pour la province du Logone Occidental, le ministre Djerassem Le Bemadjiel, appelle à l'entente pour la désignation d'un comité. "J'espère vraiment que nous allons tous tomber d'accord".



"Voilà, notre pétrole est en train de couler aujourd'hui. Pour la mise en place de ce comité, si nous, nous entendons pas, si nous nous bousculons parce que chacun veut prendre cette manne qui est tombée, c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre", a prévenu Djerassem Le Bemadjiel.



Le nouveau décret signé par le chef de la transition "a facilité beaucoup de choses", a relevé le ministre Le Bemadjiel. "J'espère vraiment que nous allons tous tomber d'accord et que nous allons repartir avec la liste parce que ça fait sept ans que nous n'avons pas touché les revenus qui devaient nous revenir. Ça fait sept ans, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est à cause de nous. Nous avons organisé deux ateliers pareils. Rien n'a abouti parce que chacun voulait prendre l'avant", a-t-il dit.



À ses yeux, le Logone Occidental "est la plus petite région du Tchad", ce qui veut dire "qu'avec très peu d'argent, on peut changer beaucoup de choses, même bitumer nos routes" et "comme disait Monsieur le maire, les gratte-ciels même on peut les construire ici".