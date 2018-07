Logone occidental : une association distribue des semences aux femmes de Doman-Tapol

L’association des Femmes Dynamiques pour le Développement Socio-Sanitaire (AFDS), créée le 15 octobre 2015 à Doman-Tapol dans le département de la Dodjé, région du Logone occidental au sud du Tchad, vise à promouvoir la santé en zone rurale et urbaine, à encourager l’éducation des enfants en général et celle des filles en particulier, et à mettre en valeur les activités agro-pastorales et maraichères.



Le siège social de l’Association des Femmes Dynamiques pour le Développement Socio-Sanitaire est à N’Djaména. Elle a pour slogan : « Un levier pour le développement durable pour la femme et des enfants ». Le Bureau Exécutif de l’AFDS est composé de 6 personnes dont un homme, Mbailaou Mbaioundakom Aspro, Secrétaire Général. « Je suis le fruit des entrailles des femmes donc, il n’y a pas d’inconvénient d’être avec elles. Et surtout, toute réussite de l’homme a un support féminin », a-t-il martelé.



Après deux ans d’exercice officieusement, elle a obtenu son Autorisation de fonctionner sous le folio n° 5308 du 07 Décembre 2017.